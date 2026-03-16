'Khó nhớ thời hạn kiểm định vì tem đăng kiểm bỏ ngày hết hạn'

Tem đăng kiểm mới bỏ ngày hết hạn, chủ xe như tôi không còn có thể nhìn lên kính lái để biết thời hạn kiểm định phương tiện của mình.

Từ ngày 1/3, mẫu tem kiểm định mới dán ở góc trên bên phụ kính lái ôtô không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ, để dành chỗ cho thông tin về cơ sở đăng kiểm và mức khí thải của xe. Nếu tài xế không chú ý, chỉ nhìn thời hạn bao gồm tháng và năm trên tem thì ôtô rất dễ bị quá hạn đăng kiểm, dù chỉ quá một ngày cũng có thể bị phạt.

Mấy lần đưa ôtô đến trung tâm kiểm định, tôi thấy phần lớn chủ xe không nhớ thời hạn đăng kiểm bằng giấy chứng nhận hay bằng dữ liệu trên hệ thống. Họ nhớ bằng... mắt - liếc qua góc kính lái, nơi dán tem đăng kiểm - để biết chiếc xe của mình còn hạn đến ngày nào? Nhưng khi ngày hết hạn không còn hiện rõ trên tem, sự "nhắc nhở thầm lặng" ấy cũng mất đi. Và khi thói quen bị đứt quãng, nguy cơ nhầm lẫn bắt đầu xuất hiện.

Điều đáng nói là trong quy định đăng kiểm, thời hạn hiệu lực của phương tiện được tính chính xác đến từng ngày. Chỉ cần quá hạn một ngày, chiếc xe vẫn đang vận hành bình thường cũng có thể bị xử phạt nếu lưu thông trên đường. Vì vậy, khi tem chỉ hiển thị tháng và năm, không ít người sẽ vô tình nghĩ rằng mình còn cả tháng để sắp xếp thời gian đi kiểm định. Khoảng cách giữa "tưởng còn hạn" và "đã quá hạn" đôi khi chỉ vài ngày, nhưng lại đủ để người lái xe rơi vào tình huống không mong muốn.

Vì vậy, việc chuyển sang hệ thống dữ liệu điện tử là hướng đi cần thiết và đúng đắn. Nhưng với người làm kỹ thuật lâu năm, tôi tin rằng một hệ thống quản lý tốt không chỉ hiện đại, mà còn phải thân thiện với thói quen của người sử dụng. Một dòng chữ nhỏ trên tem đăng kiểm đôi khi có giá trị nhắc nhở hơn cả một cơ sở dữ liệu nằm sâu trong hệ thống. Vì vậy, câu hỏi đặt ra không phải là "tem đăng kiểm có nên hiện đại hóa hay không?", mà là "liệu chúng ta có thể hiện đại hóa mà vẫn giữ được sự rõ ràng và thuận tiện cho người lái xe hay không?".

Số hóa là xu hướng không thể đảo ngược, nhưng những chi tiết trực quan giúp người dân tuân thủ quy định dễ dàng hơn cũng không nên bị bỏ qua. Nếu một thông tin nhỏ có thể giúp hàng triệu chủ xe tránh nhầm lẫn, tránh vi phạm và chủ động hơn trong việc bảo dưỡng phương tiện, thì giữ lại nó đôi khi mới là lựa chọn hợp lý nhất.

Một chiếc tem đăng kiểm hoàn toàn có thể vừa thể hiện rõ ràng mốc thời gian kiểm định, vừa tích hợp mã QR hoặc liên kết với cơ sở dữ liệu điện tử của hệ thống quản lý. Khi đó, người lái xe có thông tin trực quan để theo dõi hằng ngày, còn cơ quan quản lý vẫn khai thác được toàn bộ lợi ích của dữ liệu số. Đó có lẽ là cách dung hòa hợp lý giữa quản lý hiện đại và sự thuận tiện trong thực tế sử dụng phương tiện.

Vũ Thị Minh Huyền