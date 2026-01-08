'Sao tôi phải nộp phí quay lại khi rớt kiểm định vì lỗi đăng kiểm viên?'

'Đưa xe đi đăng kiểm, tôi được thông báo một bên đèn lùi không sáng, phải khắc phục, nhưng khi tự kiểm tra lại thì đèn vẫn hoạt động tốt'.

"Có lần tôi đưa xe vào đăng kiểm, thấy mọi việc có vẻ tốt đẹp nhưng tôi lại nhận được thông báo là một bên đèn lùi không sáng và phải đưa xe đi khắc phục. Tôi kiểm tra lại thì đèn vẫn hoạt động tốt, tôi phản ánh với đăng kiểm viên. Họ kiểm tra và bảo tôi cho xe vào để chụp hình lại thì không thấy lỗi gì cả. Vậy trong trường hợp này áp vào quy định mới thì tôi phải đóng tiền một cách vô lý hay sao? Đó là còn chưa kể tốn thêm thời gian cả tiếng đồng hồ chỉ vì lỗi của kiểm định viên".

Đó là thắc mắc của độc giả Phuc.tranvt xung quanh quy định mới về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có hiệu lực từ 20/1/2026. Theo đó, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải kiểm định lại.

Trường hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được kiểm định lại ngay trong ngày: giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại tối đa bằng 50% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm. Trường hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng kiểm định lại vào ngày khác hoặc bởi cơ sở đăng kiểm khác thì giá dịch vụ kiểm định thu bằng 100% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Cùng chung băn khoăn về giá dịch vụ kiểm định lần hai, bạn đọc Tamduc bình luận: "Đã đi kiểm định thì đều phải trả phí. Sao lần đầu lại không mà chỉ thu phí lần sau và lại phải trả cao hơn? Sao không quy định lần đầu khi phát hiện có lỗi cần sửa chữa thì chủ phương tiện phải đem đi khắc phục, dịch vụ hôm đó vẫn phải trả theo quy định; còn hôm sau hay tuần sau tới kiểm định lại vẫn giá như vậy? Vì ở đây còn phụ thuộc vào thời gian sửa chữa, đâu ai tự sửa ở nhà được mà kiểm soát được nhanh hay chậm".

Đồng quan điểm, độc giả Tranvanquangkhai phân tích: "Cơ quan kiểm định là nơi chỉ rõ những lỗi kỹ thuật của phương tiện để khắc phục, sửa chữa cho phương tiện khi tham gia giao thông được an toàn. Có kiểm định thì chủ xe mới biết lỗi để khắc phục cho đạt yêu cầu kỹ thuật. Khi chưa đạt, phải kiểm định lần hai mà bắt trả thêm tiền là chưa hợp lý".

Trong khi đó, ủng hộ quy định mới, bạn đọc Lệ Tà phản biện: "Nếu xe bạn đạt thì được miễn phí kiểm định lần đầu, rất hợp lý. Đây là nơi kiểm định chứ không phải nơi kiểm tra xe miễn phí để muốn kiểm tra bao nhiêu lần thì kiểm tra. Đối với những người bảo dưỡng xe thường xuyên và tuân thủ pháp luật thì chỉ cần một lần kiểm định là qua. Làm vậy bạn đâu mất phí lần đầu".

Việt Thành tổng hợp