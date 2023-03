Kiểm định 6 tháng một lần với ôtô 10 năm tuổi có phù hợp?

'Xe mấy năm tuổi không quan trọng, cơ sở để tính toán chu kỳ đăng kiểm phải là số km đã chạy, số giờ động cơ hoạt động'.

Liên quan đến câu chuyện sửa đổi chu kỳ kiểm định xe, nhiều người cho rằng nên tính theo km thay vì tính theo thời gian như quy định hiện hành. Tuy nhiên, một số chuyên gia đánh giá khó dựa vào số km đã chạy để tính chu kỳ kiểm định. Nguyên nhân là thiết bị, phụ tùng dù không sử dụng vẫn có thể hư hại theo thời gian, như lốp sau vài năm phải thay dù xe không lăn bánh, hay xe phải thay dầu dù ít sử dụng... Ngoài ra, nhiều chủ xe có thể sử dụng thiết bị để tua lại số km, ảnh hưởng đến an toàn của phương tiện.

Để giải quyết vấn đề này, độc giả TikTak nêu quan điểm: "Nếu đã thế thì theo tôi nên tách riêng xe gia đình và xe kinh doanh khi quy định đăng kiểm. Xe gia đình có tần suất sử dụng thấp hơn thì nên kéo dài thời hạn đăng kiểm. Còn xe kinh doanh có thể cân nhắc tính theo số km hoặc thời gian, tùy vào điều kiện nào đến trước. Từ kinh nghiệm của các nước như Nhật Bản hoặc EU thì thời hạn ngắn nhất cũng là một năm đối với xe sử dụng từ năm thứ 10. Trong khi đó, ở Việt Nam vẫn quy định mức 6 tháng (tức là chỉ bằng một nửa của người ta) dù thực tế xe mới sử dụng có 5 năm, đó là một bất cập".

Cùng chung nhận định, bạn đọc Long Nguyen lấy dẫn chứng từ trường hợp của bản thân: "Nên chăng nghiên cứu giãn thời gian đăng kiểm đối với một số loại xe như xe con gia đình (biển trắng). Như tôi, mỗi ngày đi làm hai lượt, quãng đường chỉ tầm 20 km, tức là một năm đi chưa tới 10.000 km, thua cả xe máy. Tôi có chiếc Forte 2009 đến nay 14 năm rồi nhưng chạy mới có 110.000 km, còn ít hơn cả chiếc xe máy Dream (đã hai lần chạy hết công tơ mét). Trong khi đó, cũng là xe con nhưng kinh doanh dịch vụ như taxi (biển vàng) thì thời gian đăng kiểm phải ngắn hơn vì di chuyển nhiều, liên tục, phải chở khách, chở hàng nhiều, Nới thời hạn đăng kiểm với xe gia đình sẽ giúp đỡ tốn kém thời gian, tiền bạc, công sức".

"Cơ quan chức năng phải phân loại ra: xe kinh doanh và xe không kinh doanh; xe có thay đổi phần kết cấu, điện (xe độ) và xe còn nguyên... để mỗi loại sẽ có một chu kỳ và mức phí đăng kiểm riêng. Đối với những xe có độ, xe kinh doanh cần có mức phí cao, quy trình đăng kiểm kỹ và thời hạn kiểm ngắn hơn so với các xe còn nguyên và không kinh doanh, như thế mới hài hòa và công bằng. Còn như hiện nay, xe nào cũng như nhau là không hợp lý", độc giả Tadinhtrung nói thêm.

>> 'Quy định đăng kiểm thiếu công bằng cho xe mới, xe gia đình'

Nhấn mạnh số năm tuổi của xe không quyết định độ bền và sự an toàn thi tham gia giao thông, bạn đọc Cuong Tran Chi bình luận: "Xe mấy chục tuổi không quan trọng, quan trọng là số km đã chạy và số giờ động cơ hoạt động. Do đó, nên quy định là xe gì thì tương ứng là đi bao nhiêu km sẽ phải đăng kiểm. Riêng với xe cẩu, xe cuốc thì có thể tính theo số giờ hoạt động. Xe khách, xe tải, xe cá nhân thì theo km di chuyển. Tóm lại, tùy loại phương tiện mà nên có quy định riêng cho phù hợp. Ví dụ một gia đình mua chiếc Vios năm 2000, mỗi năm đi chưa được 5.000 km, vậy thì kiểm định và đăng kiểm cái gì? Trong khi đó, một chiếc xe dịch vụ, xe tải cũng chạy trong một năm nhưng chưa chắc đã đảm bảo quy chuẩn chất lượng".

Nói riêng về quy định thời hạn đăng kiểm ôtô hiện hành, độc giả Kieu Minh cho rằng cần phải được nghiên cứu, tính toán lại: "Kiểm định xe 6 tháng một lần đang áp dụng với xe đã có ít nhất 10 năm tuổi có phù hợp? Tôi cho rằng chính phủ nên tổ chức hội nghị khoa học về vấn đề này vì lý do kiểm định phương tiện cơ giới định kỳ là đảm bảo phương tiện đang còn trong tình trạng kỹ thuật tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật để vận hành an toàn. Thế nên việc kiểm định là nhằm mục đích đánh giá các thông số kỹ thuật của phương tiện, co cần thiết phải mỗi sáu tháng một lần hay nên định kỳ một năm, hai năm?

Thời gian giữa các kỳ kiểm định cũng phải phù hợp với trạng thái và tuổi hoạt động của phương tiện: xe càng mới thì thời gian đó càng dài do chất lượng xe còn tốt, sau đó thì rút ngắn lại, như vậy mới hợp lý. Chứ đặt thời hạn kiểm định mà không tính đến xe mới, xe cũ, xe kinh doanh, xe không kinh doanh và rút ngắn chỉ còn 6 tháng là thiếu thực tế".

Việt Thành tổng hợp

>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.