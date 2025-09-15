Khó có con do buồng trứng đa nang

TP HCMChị Tuyết, 34 tuổi, bị hội chứng buồng trứng đa nang gây khó đậu thai tự nhiên, phải thụ tinh ống nghiệm để có con.

Vợ chồng chị Tuyết hai lần thực hiện thụ tinh nhân tạo - bơm tinh trùng vào tử cung (IUI) tại Nhật song không thành công. Tháng trước, chị về Việt Nam, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 khám. Bác sĩ Phùng Huy Tuân, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, cho biết chị Tuyết mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), đặc trưng bởi chu kỳ kinh nguyệt không đều, nồng độ androgen cao và liên quan đến tình trạng kháng insulin. Phương pháp IUI có thể giúp tinh trùng đến gần trứng hơn, nhưng nếu chị Tuyết rụng trứng không đều hoặc chất lượng trứng không tối ưu, khả năng thụ thai vẫn thấp.

Theo bác sĩ Tuân, tâm lý lo lắng, căng thẳng sau hai lần điều trị thất bại có thể ảnh hưởng gián tiếp đến khả năng đậu thai của người bệnh. Ở phụ nữ mắc buồng trứng đa nang như chị Tuyết, căng thẳng có thể làm gia tăng mất cân bằng hormone sinh sản, gây chậm trễ hoặc thậm chí ngừng rụng trứng hoàn toàn trong chu kỳ IUI, ngay cả khi đang dùng thuốc kích thích buồng trứng. Một số trường hợp ghi nhận stress có thể làm giảm chất lượng trứng, lưu lượng máu đến tử cung...

Bác sĩ Tuân chỉ định vợ chồng chị Tuyết thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) nhằm kiểm soát tốt hơn quá trình kích thích buồng trứng, thụ tinh và lựa chọn phôi. Chị được điều trị với bác sĩ chuyên khoa tâm lý, kết hợp sử dụng thuốc kích trứng vừa phải để đạt số trứng lý tưởng, tránh nguy cơ quá kích buồng trứng. Sau đó, chị được chọc hút thu 25 cụm noãn, nuôi cấy 8 phôi ngày 5, chuyển một phôi loại tốt vào buồng tử cung và đậu thai ngay. Hiện thai chị mang thai hơn 10 tuần, không còn căng thẳng.

Bác sĩ Tuân khám cho một bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8

Hội chứng buồng trứng đa nang là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây vô sinh, ảnh hưởng đến khoảng 10-15% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Dấu hiệu của bệnh bao gồm chu kỳ kinh nguyệt không đều, mọc lông quá mức, mụn trứng cá, rụng tóc, tăng cân và béo phì, nám da, u nang nhỏ trên buồng trứng. Bệnh có thể được điều trị bằng cách thay đổi lối sống, ăn ít carbohydrate tinh chế, nhiều chất xơ, protein nạc, tập thể dục thường xuyên để giảm cân. Theo bác sĩ Tuân, việc giảm khoảng 5-10% trọng lượng cơ thể có thể cải thiện đáng kể chu kỳ kinh nguyệt, khả năng rụng trứng và đáp ứng với các phương pháp điều trị khác.

Một số trường hợp được kê đơn sử dụng thuốc kích thích rụng trứng, thuốc điều trị kháng insulin, giảm nồng độ androgen và giúp điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, từ đó cải thiện khả năng rụng trứng. Nếu không đáp ứng thuốc sẽ được can thiệp khoan buồng trứng.

Stress không phải nguyên nhân gây vô sinh, song có thể là yếu tố khiến PCOS thêm trầm trọng. Bác sĩ Tuân khuyến cáo phụ nữ bị vô sinh kèm theo các vấn đề tâm lý nên lựa chọn các đơn vị hỗ trợ sinh sản có kết hợp đa chuyên khoa để được điều trị toàn diện, hiệu quả.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi