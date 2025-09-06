Khi nào trẻ sơ sinh được ra ngoài?

Không có thời gian quy định cụ thể thời gian cho trẻ sơ sinh ra ngoài mà phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, điều kiện thời tiết, môi trường sống.

Theo BS.CKI Đỗ Phương Nga, khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, trẻ khỏe mạnh có thể ra ngoài ngay khi cha mẹ chuẩn bị đầy đủ điều kiện an toàn. Một số bé cần chờ 1-2 tháng hoặc lâu hơn. Cha mẹ cần quan sát phản ứng của con, có thể hỏi thêm ý kiến của bác sĩ.

Trẻ ra ngoài, tiếp xúc với ánh nắng mang lại nhiều lợi ích như hỗ trợ tổng hợp vitamin D, phòng ngừa còi xương, tăng cường phát triển xương. Môi trường bên ngoài với âm thanh, ánh sáng, chuyển động giúp trẻ kích thích giác quan, hỗ trợ sự phát triển trí não. Mẹ sau sinh tắm nắng cùng con có thể giải tỏa căng thẳng, giảm nguy cơ trầm cảm.

Tuy nhiên, không ít rủi ro nếu cha mẹ nóng vội đưa trẻ ra ngoài quá sớm. Những trẻ tiếp xúc sớm ở môi trường đông người có thể mắc các bệnh hô hấp cấp, tiêu chảy do vi khuẩn hoặc dị ứng thời tiết. Không nên đưa trẻ đến nơi đông người như trung tâm thương mại, bệnh viện, bến xe vì đây là môi trường tiềm ẩn nhiều nguồn lây nhiễm. Trẻ dưới 2 tháng tuổi sốt cao có thể cần nhập viện theo dõi, bởi hệ miễn dịch của bé chưa đủ sức chống lại nhiễm trùng.

Bé dễ bị tác động bởi khói bụi, vi khuẩn, virus hay sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ. Nên hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người trong 6-8 tuần đầu đời, vì đây là giai đoạn bé dễ mắc các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp như cúm, RSV, adenovirus....

Bác sĩ Nga khuyên phụ huynh nên trì hoãn cho trẻ sinh non, nhẹ cân hoặc có bệnh lý bẩm sinh ra ngoài sớm, có sự tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Bởi trẻ sinh non dễ nhiễm bệnh hô hấp gấp 2-3 lần so với trẻ đủ tháng trong năm đầu đời.

Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe bé sơ sinh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thời gian cho trẻ ra ngoài lần đầu sau khi chào đời chỉ nên bắt đầu bằng những buổi đi dạo ngắn 10-20 phút, ở nơi thoáng đãng, yên tĩnh như sân nhà hoặc công viên ít người. Cha mẹ cần chú ý đến cơ thể và phản ứng của trẻ trong suốt khoảng thời gian này để điều chỉnh thời lượng, hoạt động phù hợp, đảm bảo sự thoải mái và an toàn. Trẻ không có biểu hiện bất thường như quấy khóc, bỏ bú hay hắt hơi sổ mũi, cha mẹ có thể tăng dần thời lượng tới 30-45 phút. Thời điểm lý tưởng là sáng sớm (7-8h) hoặc chiều muộn (15-16h), khi thời tiết mát mẻ, không quá nắng gắt hay lạnh sâu.

Vào ngày nắng, cha mẹ cần che chắn bằng mũ rộng vành, xe đẩy có mái. Vào ngày lạnh, trẻ nên mặc nhiều lớp để dễ dàng điều chỉnh, đồng thời đội mũ, đi tất tay và tất chân. Không nên phủ kín xe nôi bằng khăn dày, bởi có thể khiến không khí bên trong bí bách gây ảnh hưởng tới hô hấp, thân nhiệt của trẻ.

