Khi nào nên can thiệp suy giãn tĩnh mạch?

Tôi bị suy giãn tĩnh mạch chân vài năm nay, uống thuốc, mang vớ theo hướng dẫn nhưng vẫn đau mỏi, nổi gân xanh rõ. Tôi cần can thiệp điều trị không? (Minh Anh, 45 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Suy giãn tĩnh mạch chân là tình trạng máu ở hệ thống tĩnh mạch bị ứ lại ở chân, không đi lên tĩnh mạch chủ để trở về tim như bình thường. Khi đó, áp lực thủy tĩnh tăng lên trong lòng tĩnh mạch khiến tĩnh mạch giãn ra. Bệnh tiến triển âm thầm, từ cảm giác nặng chân, đau mỏi, phù nhẹ đến nổi tĩnh mạch ngoằn ngoèo, thay đổi màu da, viêm tĩnh mạch hoặc giai đoạn nặng hơn là loét da.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh thường được điều trị bằng biện pháp nội khoa như mang vớ áp lực, điều chỉnh lối sống (tránh đứng hoặc ngồi lâu, tăng vận động), kê cao chân khi nghỉ ngơi... Những cách này không thể chữa khỏi bệnh, chủ yếu làm giảm triệu chứng.

Trong trường hợp triệu chứng kéo dài hoặc tiến triển nặng như đau, nặng chân, phù chi dưới, chuột rút về đêm, không đáp ứng với điều trị nội khoa... người bệnh có thể được cân nhắc điều trị can thiệp.

Êkíp can thiệp suy giãn tĩnh mạch cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Triệu chứng của bạn kéo dài nhiều năm, đau mỏi thường xuyên, tĩnh mạch nổi rõ hơn dù đã dùng thuốc, mang vớ, cho thấy điều trị nội khoa không còn kiểm soát tốt bệnh. Bạn nên đi khám chuyên khoa để được siêu âm Doppler đánh giá mức độ suy tĩnh mạch. Bác sĩ có thể cân nhắc chỉ định can thiệp sớm nhằm cải thiện triệu chứng.

Hiện, kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn xử lý trực tiếp đoạn tĩnh mạch bị suy, có thể giảm triệu chứng, hạn chế biến chứng lâu dài, bao gồm:

Laser nội tĩnh mạch: Sử dụng năng lượng laser đưa vào lòng mạch để làm xơ hóa và đóng tĩnh mạch bị suy.

Sóng cao tần (RFA): Dùng nhiệt từ sóng cao tần để làm co và đóng tĩnh mạch, hiệu quả tương đương laser, ít đau sau thủ thuật.

Bơm keo sinh học: Bác sĩ đưa keo y khoa vào lòng tĩnh mạch để dán kín đoạn mạch bị suy, không sử dụng nhiệt, ít xâm lấn và thời gian hồi phục nhanh.

Tùy theo mức độ bệnh, vị trí và đường kính tĩnh mạch, bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp phù hợp để đạt hiệu quả tối ưu.

Sau can thiệp, người bệnh thường có thể đi lại sớm, sinh hoạt gần như bình thường trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, để hạn chế tái phát, người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng, vận động hợp lý, tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

ThS.BS Trần Quốc Việt

Khoa Tim mạch

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy