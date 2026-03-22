Bơm keo sinh học chữa suy giãn tĩnh mạch như thế nào?

Tôi bị suy giãn tĩnh mạch chân nhiều năm, bác sĩ tư vấn bơm keo sinh học để điều trị. Phương pháp này có đau không và sau bao lâu có thể sinh hoạt bình thường? (Thu Hà, 42 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng van tĩnh mạch hoạt động kém khiến máu không trở về tim như bình thường, ứ trệ trong tĩnh mạch, đặc biệt ở chi dưới. Người bệnh xuất hiện triệu chứng như nặng chân, đau mỏi chân, phù nhẹ, nổi tĩnh mạch dưới da, thay đổi sắc tố da, viêm tĩnh mạch, loét da, hình thành huyết khối.

Bệnh ở giai đoạn sớm có thể điều trị bằng biện pháp nội khoa như mang vớ áp lực y khoa, vận động hợp lý, tránh đứng hoặc ngồi lâu, kê cao chân khi nghỉ ngơi. Một số thuốc tăng trương lực tĩnh mạch cũng được chỉ định nhằm giảm triệu chứng.

Khi điều trị nội khoa không kiểm soát tốt triệu chứng hoặc bệnh ở những giai đoạn tiến triển, bác sĩ có thể cân nhắc phương pháp can thiệp ít xâm lấn để đóng đoạn tĩnh mạch bị suy. Các kỹ thuật phổ biến hiện nay gồm can thiệp tĩnh mạch bằng laser nội mạch, sóng cao tần, gây xơ, bơm keo sinh học.

Đối với bơm keo sinh học, bác sĩ sẽ sử dụng keo y khoa đưa vào lòng tĩnh mạch để làm dính, đóng kín đoạn tĩnh mạch bệnh lý, giúp chuyển hướng dòng máu sang các tĩnh mạch lành. Thời gian can thiệp thường kéo dài khoảng 20-40 phút, tùy mức độ tổn thương và số tĩnh mạch cần xử lý. Bác sĩ chỉ gây tê tại vị trí chọc kim để đưa ống thông vào tĩnh mạch, người bệnh vẫn tỉnh táo, cảm thấy châm chích nhẹ, không đau.

Bác sĩ thực hiện phương pháp bơm keo sinh học điều trị suy giãn tĩnh mạch. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau can thiệp, người bệnh có thể đứng dậy, đi lại nhẹ nhàng. Một số người cảm thấy hơi căng, dọc theo đường đi của tĩnh mạch vừa được điều trị hoặc bầm nhẹ tại vị trí chọc kim. Các biểu hiện này thường cải thiện hoàn toàn sau vài ngày. Người bệnh hạn chế vận động mạnh hoặc đứng lâu một chỗ. Đi bộ nhẹ nhàng thường được khuyến khích để lưu thông máu tốt. Người bệnh cũng cần tái khám theo hẹn của bác sĩ. Khi có dấu hiệu bất thường như sốt, tức ngực, khó thở hoặc sưng đau nhiều chân can thiệp cần liên hệ bác sĩ ngay.

Bơm keo sinh học giúp điều trị hiệu quả bệnh lý suy tĩnh mạch, cải thiện triệu chứng và phòng ngừa biến chứng. Tuy nhiên, phương pháp này không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ hình thành suy, giãn tĩnh mạch mới. Người bệnh cần duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên, hạn chế đứng hoặc ngồi lâu và tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi hiệu quả điều trị.

BS.CKII Nguyễn Thu Trang

Phó khoa Tim mạch

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy