Khi nào đau đầu Migraine có thể dẫn đến đột quỵ?

Đau đầu Migraine có các triệu chứng xảy ra trước hoặc cùng thời điểm như khó nói, yếu cơ, nhìn không rõ… là yếu tố nguy cơ, có thể dẫn đến đột quỵ.

Tôi bị đau đầu Migraine đã lâu. Gần đây, gia đình bảo tôi phải cẩn thận vì chứng đau đầu này có thể dẫn đến đột quỵ. Tuy nhiên, một số người khác lại bảo không. Xin bác sĩ tư vấn giúp tôi đau đầu Migraine có gây ra đột quỵ không hay? Khi nào tôi nên cảnh giác? (Nguyễn Thị Ngọc Anh, TP HCM)

Trả lời:

Migraine là một loại đau đầu nguyên phát. Migraine không chỉ là đau đầu mà là một bệnh thần kinh đặc trưng bởi các cơn đau đầu tái phát, cường độ đau thường nặng. Ngoài triệu chứng đau đầu, bệnh nhân còn có thể có các triệu chứng khác về thị giác, cảm giác, vận động... Migraine còn có thể biểu hiện các triệu chứng khác mà không kèm đau đầu.

Migraine có hai loại là Migraine có tiền triệu (các triệu chứng xảy ra trước hoặc đồng thời với cơn đau) và Migraine không có tiền triệu. Migraine không có tiền triệu thì không liên quan đến đột quỵ. Tuy nhiên, Migraine có tiền triệu được xem như một yếu tố nguy cơ của đột quỵ.

Cụ thể, các tiền triệu của Migraine là những triệu chứng thần kinh thường xảy ra trước hoặc cùng thời điểm với đau đầu. Khoảng 15-30% bệnh nhân bị Migraine có tiền triệu với những biểu hiện bằng nhiều triệu chứng khác nhau. Tiền triệu thường xuất hiện từ 5-60 phút với các biểu hiện điển hình bao gồm khó nói, nhìn đôi, mất thăng bằng, yếu cơ, ù tai, tê ngứa, các vấn đề về thị giác như nhìn có điểm nhấp nháy, lóe sáng, đường zig zag, các điểm mù không thấy rõ...

Migraine có các triệu chứng khó nói, tê mặt... xảy ra trước thì có thể tăng nguy cơ đột quỵ. Ảnh: Freepik

Trong phân loại Migraine, có một loại biến chứng đặc biệt của Migraine gọi là nhồi máu não do Migraine. Tình trạng nhồi máu não xuất hiện cùng lúc với cơn đau do Migraine. Đây là một tình trạng hiếm gặp được cho là do Migraine gây ra sau khi đã loại trừ các nguyên nhân khác.

Một số thể Migraine dễ bị nhầm lẫn với đột quỵ như Migraine liệt nửa người (tình trạng người bệnh có biểu hiện liệt nửa người trong cơn Migraine). Đây là triệu chứng thường gặp của đột quỵ, có thể kéo dài vài ngày, tuy nhiên cũng có thể tự hồi phục trong vòng 24 giờ. Nếu gia đình bạn có cha, mẹ bị Migraine liệt nửa người thì bạn cũng có 50% khả năng giống họ.

Nếu bạn bị đau đầu Migraine đã lâu năm thì nên đến các bệnh viện có chuyên khoa nội thần kinh để thăm khám, xác định rõ Migraine loại gì để có sự quan tâm đúng mức và điều trị phù hợp. Người bệnh Migraine nếu có hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Văn Tuấn

Cố vấn chuyên khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM