Khi nào cho trẻ dùng men vi sinh?

Tôi thấy nhiều phụ huynh cho con dùng men vi sinh để hỗ trợ tiêu hóa, nhưng không rõ khi nào thực sự cần bổ sung? Nhờ bác sĩ tư vấn. (Hòa Nguyễn, Hà Nội)

Trả lời:

Men vi sinh (probiotic) là các chủng vi khuẩn sống có lợi cho sức khỏe, nhất là hệ tiêu hóa. Hệ vi sinh đường ruột của trẻ nhỏ chưa ổn định nên bổ sung men vi sinh giúp đường ruột khỏe mạnh. Tuy nhiên, hệ tiêu hóa của trẻ khỏe mạnh có thể tự duy trì hoạt động bình thường. Thực phẩm bổ sung men vi sinh chỉ nên được xem xét trong những trường hợp như sau khi sử dụng kháng sinh. Lúc này, hệ vi khuẩn đường ruột của trẻ thường bị mất cân bằng, dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Khi đó, men vi sinh có thể giúp tái lập hệ vi sinh có lợi.

Bác sĩ khám ổ bụng, kiểm tra hệ tiêu hóa cho một bệnh nhi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu trẻ thường xuyên bị táo bón hoặc tiêu chảy nhẹ không do nhiễm trùng, men vi sinh hỗ trợ cải thiện nhu động ruột và duy trì hoạt động tiêu hóa ổn định. Tuy vậy, chúng chỉ đóng vai trò bổ trợ, không thay thế cho thuốc.

Men vi sinh hoạt động chủ yếu ở đường ruột nên được dùng đều đặn mỗi ngày trong một thời gian theo chỉ định của bác sĩ để đạt hiệu quả. Thời điểm uống có thể linh hoạt, thường là cùng hoặc ngay sau bữa ăn để giảm ảnh hưởng của dịch vị, giúp lợi khuẩn tồn tại tốt. Tác dụng của men vi sinh có thể xuất hiện sớm, nhưng cần 2-3 tuần sử dụng liên tục mới thấy rõ lợi ích. Trong một số trường hợp, bác sĩ chỉ định dùng ngắn hạn, ví dụ sau đợt kháng sinh, thường kéo dài khoảng vài tuần đến một tháng.

Cha mẹ nên cho trẻ ăn uống đa dạng, trong đó có các thực phẩm tự nhiên giàu lợi khuẩn như sữa chua. Khi trẻ dùng men vi sinh, cha mẹ cần tham khảo ý kiến bác sĩ, không tự ý kéo dài hay tăng liều.

BS.CKI Bùi Thúy Nga

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh