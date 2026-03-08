Khi nào cần thay núm bình sữa cho trẻ?

Bé sinh non, mẹ không đủ sữa nên phải uống thêm sữa ngoài. Gần đây, bé hay cáu gắt mỗi khi ngậm núm hoặc bú lâu, có phải đến lúc thay núm bình sữa? (Kiều, TP HCM)

Trả lời:

Núm bình sữa được phân loại theo tốc độ chảy, hình dạng, phù hợp với độ tuổi, lực bú của bé. Núm bình có tốc độ chảy rất chậm, nhỏ giọt tối thiểu thường dành cho trẻ sinh non hoặc bú chậm. Trẻ dưới 3 tháng tuổi nên dùng loại chảy 1-2 giọt mỗi lần bú. Trẻ 3-6 tháng tuổi có thể chọn loại núm với tốc độ chảy trung bình. Mức độ nhanh hơn phù hợp cho bé 6 tháng tuổi trở lên.

Về hình dạng, mỗi thiết kế núm có thể ảnh hưởng đến tư thế ngậm của bé. Loại tiêu chuẩn với núm cổ hẹp, thon dài giúp bé ngậm sâu, phù hợp với hầu hết trẻ, nhất là trường hợp có khuôn miệng nhỏ. Loại núm có phần đế rộng giống như bầu ngực mẹ, độ dốc thoai thoải tạo điểm tựa môi tốt, hỗ trợ bé dễ dàng chuyển đổi giữa bú mẹ và bú bình. Núm bình chỉnh nha với hình dáng không đối xứng, mô phỏng ti mẹ khi ở trong miệng bé, có tác dụng hỗ trợ sự phát triển xương hàm, vòm miệng và răng tự nhiên, giảm nguy cơ răng mọc lệch hay xô lệch, hạn chế sặc sữa. Tùy trường hợp cụ thể, mẹ có thể chọn loại phù hợp với bé.

Khi bé có biểu hiện như bú lâu (30 phút trở lên), cáu gắt hoặc mút mạnh, thở mệt, hai má lõm sâu để tăng lực mút, nhai nhằn núm, bú nông, sặc sụa, đầy hơi, lượng sữa giảm... phụ huynh có thể thử thay loại núm vú khác cho con. Bên cạnh đó, nên thay mới mỗi 3 tháng sử dụng, vì silicone sau một thời gian tiếp xúc với sữa và tiệt trùng ở nhiệt độ cao có thể giòn hoặc mỏng đi, dễ sinh sôi vi khuẩn trong các vết xước siêu nhỏ. Mẹ cũng nên đổi núm bình mới cho bé khi núm đổi màu, biến dạng.

Điều dưỡng Trung tâm Sơ sinh tập bú sữa mẹ cho bé sinh non. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh lựa chọn núm bình có chất liệu silicone y tế trong suốt, độ bền lâu, thay vì loại núm latex (mủ cao su tự nhiên) dù mềm hơn, nhưng dễ gây dị ứng, tuổi thọ ngắn. Lưu ý khi mua sản phẩm mới, mẹ nên chọn cùng thương hiệu với bình sữa đang dùng để đảm bảo độ khít, tránh rò rỉ sữa ra ngoài.

Bạn nên ưu tiên nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Nếu vì những lý do bất khả kháng, phải kết hợp bổ sung sữa ngoài cho bé khi sữa mẹ không đáp ứng đủ, cha mẹ cần lựa chọn núm bình phù hợp với độ tuổi và chất liệu, hình dáng ti yêu thích của bé. Khi bé lớn dần (một tháng tuổi trở lên hoặc cân nặng tăng), lực mút của bé có thể mạnh hơn, nhu cầu nhận sữa nhanh hơn. Nếu vẫn dùng núm có tốc độ chảy rất chậm, bé phải dùng nhiều sức mút nhưng lượng sữa nhận được không đủ. Bú quá lâu (trên 20-30 phút) mà vẫn chưa no khiến bé mệt, cáu gắt. Khi mút quá mạnh mà sữa không ra đều, bé dễ nuốt phải không khí vào bụng, gây đầy hơi, khó chịu.

Bạn nên cân nhắc chuyển sang núm bình có kích thước và tốc độ chảy lớn hơn. Tuy nhiên, bé có thể chưa quen ngay, dễ bị sặc trong 1-2 lần đầu. Bạn bế bé theo tư thế đầu cao hơn chân để con làm quen với tốc độ sữa mới. Nếu thay núm mà bé vẫn cáu, hãy kiểm tra xem bé có bị nấm lưỡi (tưa lưỡi) hay không vì cọ xát vào núm bình khi đau cũng khiến bé khó chịu.

Trường hợp bé quấy khóc nhiều khi bú, bỏ bú, bú ít dần, nôn trớ liên tục, sốt hoặc miệng xuất hiện mảng trắng bám chặt khó lau, mẹ nên đưa bé đi khám sớm tại bệnh viện. Từ đó, bác sĩ kiểm tra và tư vấn cụ thể, tránh để kéo dài ảnh hưởng đến dinh dưỡng và tăng trưởng của bé.

BS.CKI Nguyễn Minh Thanh Giang

Trung tâm Sơ sinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM