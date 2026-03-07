Khi nào cần cấy máy tạo nhịp tim?

Tôi thường xuyên bị chóng mặt, có lúc ngất xỉu, bác sĩ chẩn đoán nhịp tim chậm và tư vấn đặt máy tạo nhịp. Thiết bị này hoạt động ra sao và trường hợp nào bắt buộc phải dùng? (Đức Mạnh, 52 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Máy tạo nhịp tim có nhiệm vụ theo dõi, phát ra xung điện để kích thích cơ tim co bóp khi nhịp tim tự nhiên của một người không đảm bảo duy trì hoạt động bình thường. Thiết bị này thường được cấy vào bên trong cơ thể để điều trị các bệnh lý rối loạn nhịp tim như hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm (hội chứng suy nút xoang), block nhĩ thất cao độ, rung nhĩ đáp ứng thất chậm... Đây là những bệnh lý khiến người bệnh mệt mỏi thường xuyên, khó thở khi gắng sức, chóng mặt hoặc ngất xỉu đột ngột... do máu không đủ cung cấp cho não và các cơ quan.

Hiện, máy tạo nhịp có dây truyền thống gồm túi máy đặt dưới da vùng ngực nối với dây điện cực luồn qua tĩnh mạch vào buồng tim. Máy tạo nhịp không dây, nhỏ chỉ bằng viên thuốc nhộng, được đưa trực tiếp vào buồng tim từ tĩnh mạch đùi. Loại không dây giúp loại bỏ biến chứng liên quan đến dây điện cực hoặc túi đặt máy (như nhiễm trùng, đứt dây...), thẩm mỹ cao vì không để lại sẹo ở vùng ngực.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM đã triển khai thành công kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới nhất Micra AV2 với nhiều cải tiến so với thế hệ tiền nhiệm như kích thước siêu nhỏ, nặng 2 g, khả năng đồng bộ nhĩ - thất tự động, thông minh và chính xác hơn. Thiết bị giúp nhận diện sớm rối loạn nhịp và phát xung điện kịp thời khi tim đập quá chậm hoặc ngừng đập. Tuổi thọ pin đến 16 năm, hạn chế phải thay máy nhiều lần.

Êkíp bác sĩ Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện cấy máy tạo nhịp không dây thế hệ mới cho người bệnh. Ảnh: Trung Vũ

Cấy máy tạo nhịp là thủ thuật can thiệp ít xâm lấn. Bác sĩ chỉ cần gây tê tại chỗ, rạch một đường nhỏ khoảng 3 cm (với loại có dây) hoặc đi qua đường tĩnh mạch đùi (với loại không dây). Thời gian thực hiện với máy tạo nhịp không dây chỉ khoảng 30-45 phút so với 90-120 phút đối với máy tạo nhịp có dây. Người bệnh tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp, có thể đi lại sau một ngày, xuất viện sau 1-2 ngày theo dõi. Sau khi đặt máy, người bệnh cần lưu ý tránh các khu vực có từ trường mạnh để không gây hỏng hóc thiết bị.

Anh bị ngất xỉu, chóng mặt đã được xác định do nhịp chậm thì đặt máy tạo nhịp tim là giải pháp tối ưu để phòng ngừa các biến cố nguy hiểm. Anh nên thăm khám chuyên khoa Tim mạch Can thiệp để được tư vấn về loại máy và phương pháp phù hợp.

BS.CKII Nguyễn Văn

Trung tâm Tim mạch Can thiệp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM