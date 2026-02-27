Bệnh viện Tâm Anh cấy máy tạo nhịp tim không dây thế hệ mới

TP HCMBệnh viện Tâm Anh được tập đoàn thiết bị y tế Medtronic (Mỹ) trao chứng nhận cấy máy tạo nhịp không dây Micra AV2 đầu tiên tại Việt Nam.

Tại lễ trao chứng nhận chiều 26/2, ông Mongkol Sankum, Tổng Giám đốc Medtronic Việt Nam, Campuchia, Myanmar, Lào, cho biết cấy máy tạo nhịp không dây là kỹ thuật khó, cần được tiến hành ở bệnh viện có trang bị phòng thông tim can thiệp hoặc phòng mổ hybrid hiện đại và đội ngũ chuyên gia tim mạch. "Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM là một trong số ít cơ sở y tế triển khai kỹ thuật này nhờ đáp ứng những tiêu chí khắt khe về trang thiết bị và chuyên gia", ông Mongkol Sankum chia sẻ.

Trong dịp này, GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, đồng thời được trao chứng nhận chuyên gia đầu tiên thực hiện thành công cấy máy tạo nhịp Micra AV2 tại Việt Nam.

Tiêu chuẩn công nhận chuyên gia độc lập cấy máy Micra rất khắt khe. Họ phải là bác sĩ đầu ngành thực hiện với tỷ lệ ca bệnh thành công tuyệt đối, được Medtronic hướng dẫn trong giai đoạn đầu hoặc qua đào tạo ở một cơ sở chuyên thực hiện kỹ thuật này.

Ông Mongkol Sankum (bên phải) trao chứng nhận cho GS.TS.BS Võ Thành Nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Kỹ thuật cấy máy tạo nhịp không dây được ứng dụng ở Việt Nam từ năm 2018. Theo ghi nhận của Medtronic, tính đến tháng 2, cả nước thực hiện 79 ca cấy máy tạo nhịp không dây bằng nhiều thế hệ thiết bị của tập đoàn, trong đó giáo sư Nhân thực hiện 57 ca, bao gồm cả thiết bị thế hệ không dây mới nhất, với tỷ lệ thành công 100%. Như vậy, với thiết bị mới, bệnh viện Tâm Anh là một trong những cơ sở y tế có chuyên khoa tim mạch đầu tư trang thiết bị hiện đại hàng đầu trong khu vực.

Micra AV2 là thế hệ máy tạo nhịp tim mới nhất của tập đoàn Medtronic, được đánh giá là bước tiến so với máy tạo nhịp không dây thế hệ đầu (Micra AV). Thiết bị có kích thước nhỏ gọn chỉ bằng viên thuốc con nhộng, nặng khoảng 2 g, nhẹ hơn tới 93% so với máy tạo nhịp tim có dây thông thường (28 g).

Bác sĩ cấy máy tạo nhịp không dây Micra AV2 cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

So với thế hệ trước, Micra AV2 có khả năng đồng bộ nhĩ - thất tự động thông minh và chính xác hơn, nhận diện sớm rối loạn nhịp và phát xung điện kịp thời khi tim đập quá chậm hoặc ngừng đập, tuổi thọ máy có thể đến 16 năm (các thế hệ máy tạo nhịp không dây trước đó khoảng 10-12 năm). Máy tạo nhịp không dây là thiết bị được cấy ghép vào bên trong cơ thể người bệnh để điều trị bệnh lý rối loạn nhịp nhanh nhịp chậm, còn gọi là hội chứng suy nút xoang, block nhĩ thất cao độ, rung nhĩ đáp ứng thất chậm...

Ông Nam là bệnh nhân đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM được cấy máy tạo nhịp tim không dây Micra AV2 với sự chứng kiến của đại diện tập đoàn Medtronic, một tháng trước. Ca thủ thuật diễn ra trong 30 phút do giáo sư Nhân cùng êkíp bác sĩ Trung tâm Tim mạch Can thiệp thực hiện. Quá trình can thiệp có sự hỗ trợ của hệ thống X-quang kỹ thuật số trong phòng mổ hybrid.

Bác sĩ đưa máy Micra AV2 trực tiếp vào buồng tim qua đường tĩnh mạch đùi. Thời gian thực hiện thủ thuật chỉ 30-45 phút (thay vì 90-120 phút đối với máy tạo nhịp có dây), không cần tạo túi máy dưới da, không đau. Phương pháp này là chỉ định tối ưu cho những người cơ địa sẹo lồi, dị ứng với kim loại hoặc quá gầy. Người bệnh được gây tê tại chỗ, tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp.

Giáo sư Nhân (ngoài cùng bên phải) cùng êkíp can thiệp cấy máy tạo nhịp không dây Micra AV2 cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Theo Liên đoàn Tim mạch Thế giới, bệnh tim mạch khiến 20,5 triệu người mỗi năm, với nhồi máu cơ tim và đột quỵ là hai nguyên nhân chính. Trong đó, rối loạn nhịp tim là một nhóm bệnh lý phổ biến và có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim hoặc đột tử nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM mỗi năm điều trị khoảng 3.600 lượt người bệnh có các vấn đề liên quan rối loạn nhịp tim. Theo PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, sự kiện lần này đánh dấu bước tiến của bệnh viện Tâm Anh trong điều trị rối loạn nhịp tim phức tạp cho người bệnh ngay trong nước với công nghệ tiên tiến và chi phí hợp lý.

Trước đó, tháng 7/2025, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được trao chứng nhận "Trung tâm độc lập thực hiện kỹ thuật TAVI" với van EVOLUT (van tự bung) và Edwards SAPIEN 3 (van bung bằng bóng).

Thu Hà

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi