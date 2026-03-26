Khi nào cần cắt bao quy đầu cho trẻ?

Con trai tôi 6 tuổi, bao da quy đầu chưa tuột, không viêm. Khi nào tình trạng này cần can thiệp ngoại khoa? (Khánh, TP HCM)

Trả lời:

Khi bé một tuổi, bao quy đầu bắt đầu tách, có thể tự tuột xuống vào lúc 10 tuổi. Bao da quy đầu tuột giúp loại bỏ cặn nước tiểu và bựa sinh dục khi đi vệ sinh, tránh được các bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn hoặc nấm, hỗ trợ dương vật phát triển.

Phụ huynh nên rửa sạch tay và vùng sinh dục, cho trẻ thư giãn, có thể dùng nước ấm hoặc gel bôi trơn, sau đó, nhẹ nhàng kéo bao da về phía gốc dương vật. Nếu bao da trượt ra sau dễ dàng, không đau, trẻ tiểu bình thường và nhìn thấy lỗ tiểu có thể là dấu hiệu đang tự tuột.

Nếu trẻ đau hoặc căng tức nên dừng lại và thực hiện từ từ. Không kéo mạnh để tránh rách da, chảy máu. Khi bao da đã tuột được, cần vệ sinh nhẹ nhàng vùng dưới quy đầu.

BS.CKII Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Nhi, cùng êkíp phẫu thuật cắt bao quy đầu cho trẻ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Con trai của chị 6 tuổi, bao quy đầu chưa tuột, không viêm, tiểu bình thường, cần theo dõi và hướng dẫn trẻ vệ sinh đúng cách. Nếu xuất hiện viêm, tiểu khó, nhiễm trùng đường tiểu, bác sĩ sẽ đánh giá và can thiệp phẫu thuật. Các bệnh viện hiện nay sở hữu trang thiết bị hiện đại, bao gồm máy Laser Holmium công suất lớn cho phẫu thuật nội soi và kính hiển vi hỗ trợ các ca vi phẫu, can thiệp chính xác, an toàn cho trẻ.

Một số trường hợp cần can thiệp ngoại khoa gồm hẹp bao quy đầu, viêm hoặc kẹt bao quy đầu gây sưng đau. Bác sĩ khám đánh giá và chỉ định phẫu thuật để tránh biến chứng cho trẻ.

ThS.BS.CKI Nguyễn Hữu Dũng

Khoa Ngoại Nhi

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM