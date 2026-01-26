Khát nước, phát hiện bệnh tiểu đường

TP HCMChị Bình, 38 tuổi, đi tiểu hơn 10 lần mỗi ngày, liên tục khát nước, nghĩ do áp lực công việc song bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Lúc nhập viện, đường huyết của chị Bình cao gấp 4 lần bình thường, ceton trong máu tăng gấp 20 lần. BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Bình liên tục khát nước và đi tiểu nhiều do cơ thể không sử dụng hiệu quả đường từ thức ăn.

Đường tích tụ trong máu buộc thận tăng hoạt động để thải bớt qua nước tiểu gây tiểu nhiều, mất nước nhanh dẫn đến luôn cảm thấy khát. Với chị Bình, đường huyết tăng cao liên tục không được kiểm soát dẫn đến biến chứng nhiễm toan ceton tiểu đường (tích tụ nhiều chất chuyển hóa dạng ceton có tính axit trong máu) gây thở nhanh nông, nhịp tim nhanh, tụt huyết áp.

Bác sĩ Duy khám cho chị Bình sau khi điều trị ổn định đường huyết. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định bù dịch, truyền insulin qua bơm tiêm tự động, kiểm soát ổn định đường huyết của người bệnh tránh các biến chứng nặng của nhiễm toan ceton. Sau một ngày điều trị tại bệnh viện, chị Bình giảm khát nước, đến ngày thứ 5 đường huyết ổn định, ceton về mức bình thường.

Dấu hiệu nhận biết đặc trưng của bệnh tiểu đường gồm sụt cân nhiều, tiểu nhiều, khát nước nhiều. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu, những triệu chứng này có thể không rõ ràng nên người bệnh ít đi khám. Phần lớn người bệnh phát hiện tiểu đường khi đã có biến chứng.

Đo đường huyết của người bệnh khi tới khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bộ Y tế ghi nhận khoảng 7 triệu người Việt Nam mắc bệnh tiểu đường, trong đó hơn 55% bệnh nhân có biến chứng. Bệnh tiểu đường đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, một phần do áp lực cuộc sống, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, ít vận động và sử dụng thực phẩm nhiều đường, nhiều chất béo.

Bác sĩ Duy cho biết nếu phát hiện sớm và kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp cùng các yếu tố nguy cơ khác có thể giảm 80% biến chứng của bệnh tiểu đường.

Bạch Dương

*Tên người bệnh đã thay đổi