Khàn tiếng do polyp dây thanh

Hà NộiChị Hoa, 33 tuổi, khàn tiếng kéo dài, hụt hơi khi nói, bác sĩ xác định do polyp dây thanh.

Kết quả nội soi tai mũi họng của chị Hoa cho thấy ống tai ngoài hai bên sạch, màng nhĩ sáng, tai giữa không có dịch. Vùng họng và hạ họng không bất thường nhưng khe và sàn mũi có đọng dịch, cuốn mũi nề, polyp mũi bên phải độ một, bề mặt dây thanh bên phải có khối polyp.

ThS.BS Nguyễn Đức Minh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết polyp dây thanh là tổn thương lành tính tại dây thanh, có thể ảnh hưởng đến sự rung động của dây thanh khi phát âm, từ đó gây khàn tiếng, nói mệt hoặc hụt hơi. Người bệnh có thể chỉ biểu hiện khàn tiếng kéo dài nhưng không kèm đau họng hay sốt nên không đi khám sớm.

Chị Hoa được chỉ định phẫu thuật cắt polyp dây thanh.

Bác sĩ Dũng tư vấn cho chị Hoa về phẫu thuật cắt polyp dây thanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Minh, không phải tất cả trường hợp polyp dây thanh đều cần phẫu thuật. Chỉ định can thiệp phụ thuộc vào mức độ ảnh hưởng đến giọng nói, thời gian tồn tại của tổn thương và đáp ứng với điều trị nội khoa. Thông thường, người bệnh khàn tiếng kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc công việc hoặc khối polyp không cải thiện, sẽ có chỉ định phẫu thuật.

Hậu phẫu, chị Hoa được hướng dẫn hạn chế nói trong tuần đầu đồng thời theo dõi và điều trị các bệnh lý tai mũi họng đi kèm nếu có, tránh nguy cơ tái phát.

Bác sĩ khuyến cáo những người bị khàn tiếng kéo dài trên 2-3 tuần nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng để được kiểm tra và xác định nguyên nhân. Trì hoãn khám có thể khiến bệnh biến chứng nặng, khó khăn khi can thiệp ở giai đoạn muộn hơn.

Thúy Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi