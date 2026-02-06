Khàn tiếng có phải dấu hiệu ung thư vòm họng?

Gần đây tôi đau cổ, khàn tiếng, có cảm giác nuốt vướng. Các dấu hiệu này có phải ung thư vòm họng và cần tầm soát không? (Dân Ngô, 45 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Ung thư vòm họng xuất phát từ các tế bào vùng vòm họng, nằm trên cùng của cuống họng và sau mũi. Đây là loại ung thư đầu mặt cổ phổ biến, tiên lượng phụ thuộc vào vị trí, kích thước, giai đoạn phát triển của khối u. Phát hiện và điều trị sớm giúp người bệnh có tiên lượng sống tốt.

Ung thư vòm họng diễn tiến âm thầm, triệu chứng không đặc trưng như đau họng, khó nuốt, dễ nhầm lẫn với bệnh lý tai mũi họng thông thường như viêm mũi xoang, viêm họng. Triệu chứng xuất hiện rõ ràng khi khối u đã xâm lấn sâu vào các cấu trúc xung quanh hoặc bắt đầu di căn đến các cơ quan khác.

Bác sĩ Hằng đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư vòm họng có thể gây nghẹt mũi một bên kéo dài, chảy mũi nhầy hoặc lẫn máu, viêm mũi xoang tái phát liên tục và điều trị không bớt, ù tai, nghe kém. Bên cạnh đó, hạch cổ nổi bất thường, cứng, không đau, to dần cũng là dấu hiệu ung thư vòm họng. Một số triệu chứng khác có thể xảy ra như đau đầu âm ỉ, nhất là vùng thái dương hoặc sau mắt, đau họng, khó nuốt, cảm giác có dị vật trong cổ họng, khàn tiếng. Ở giai đoạn muộn, người bệnh có thể sút cân, mệt mỏi kéo dài, kèm đau lan lên mặt hoặc tê bì vùng mặt.

Nếu bạn có các triệu chứng trên kéo dài 2-3 tuần không giảm dù đã điều trị bằng thuốc nên đến bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để được kiểm tra, nội soi. Tùy trường hợp bác sĩ chỉ định chụp CT hoặc MRI đánh giá và sinh thiết nếu cần.

Người trưởng thành khỏe mạnh nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Nếu có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, có tiền sử gia đình mắc ung thư vùng đầu cổ hoặc nghi ngờ nhiễm virus EBV có thể nội soi tai mũi họng mỗi 6 tháng.

Phòng ngừa ung thư vòm họng bằng cách bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia, tránh tiếp xúc lâu dài với khói bụi, hóa chất độc hại. Duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây đồng thời hạn chế thực phẩm muối mặn, lên men. Nên giữ vệ sinh tai mũi họng, điều trị triệt để các bệnh viêm nhiễm mạn tính, nâng cao sức đề kháng.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM