Kết hợp các phương pháp giảm cân cho người phụ nữ

TP HCMChị Thảo, 32 tuổi, tăng cân sau sinh, nay giảm 10 kg nhờ điều trị béo phì đa mô thức bằng thuốc uống, thuốc tiêm kết hợp công nghệ sóng siêu âm.

Con được ba tuổi, chị Thảo vẫn không thể giảm cân, còn bị rối loạn kinh nguyệt. Chị áp dụng nhiều phương pháp giảm cân nhưng bất thành, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị béo phì. TS.BS Trần Hữu Thanh Tùng, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, ghi nhận chị Thảo nặng 75 kg, béo phì độ một, BMI 26, mỡ nội tạng cao gấp 1,8 lần ngưỡng an toàn, khối cơ ít. Siêu âm cho thấy chị bị gan nhiễm mỡ độ hai, có nhiều nang nhỏ ở hai buồng trứng - nguyên nhân gây rối loạn kinh nguyệt.

Bác sĩ Tùng tư vấn liệu trình giảm cân cho chị Thảo. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ chỉ định dùng thuốc uống và thuốc tiêm hỗ trợ thải mỡ, làm chậm đói, nhanh no. Chị Thảo cần ăn uống đủ chất, tăng cường protein nạc và tập thể dục để tăng khối lượng cơ, đốt mỡ.

Chị tuân thủ chỉ định của bác sĩ, uống và tiêm thuốc đúng giờ, ăn uống đa dạng thực phẩm, bổ sung rau xanh, trái cây, vận động nhiều. Sau hơn hai tháng chị giảm 10 kg, không mất sức hay mệt lả như trước, kinh nguyệt đều trở lại, tình trạng gan nhiễm mỡ cải thiện.

Giảm cân thành công nhưng hai bên má chị hơi chảy xệ, vùng nọng cằm kém sắc nét, mặt chưa thon gọn. ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, giải thích giảm cân chủ yếu làm giảm mỡ toàn thân, trong khi các vùng mỡ khu trú như nọng cằm, má dưới thường khó cải thiện. Chị Thảo được tư vấn thực hiện công nghệ HIFU dùng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao, tác động chọn lọc vào từng lớp da ở độ sâu khác nhau. Công nghệ này tác động đa lớp, vừa hỗ trợ giảm mỡ khu trú, vừa kích thích tái tạo collagen và elastin, từ đó cải thiện độ săn chắc của da.

Bác sĩ sử dụng công nghệ HIFU giúp chị Thảo giảm mỡ nọng cằm, thon gọn hai bên má. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Trang lưu ý, để tối ưu và duy trì hiệu quả, sau thực hiện HIFU, người bệnh cần chú trọng chăm sóc da đúng cách. Trong vài ngày đầu, da có thể hơi căng hoặc ửng nhẹ, cần dưỡng ẩm đầy đủ, sử dụng kem chống nắng phổ rộng mỗi ngày, hạn chế ra ngoài khi nắng gắt và các thủ thuật xâm lấn trong thời gian đầu. Sau điều trị, vùng cằm chị Thảo gọn, đường viền hàm rõ nét hơn và làn da săn chắc, tươi sáng dần.

Đức Hạnh - Minh Hương

*Tên người bệnh đã thay đổi