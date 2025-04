Kết hợp ba phương pháp trị da sạm nám

TP HCMAnh Tùng, 30 tuổi, da nám sạm, khô ráp nhiều năm do đi nắng, được bác sĩ dùng laser Pico kết hợp tiêm vi điểm và tiêm botox điều trị.

Anh Tùng, ở Hậu Giang, thường xuyên làm việc ngoài trời, hay căng thẳng và mất ngủ khiến da mặt không đều màu, nhiều nếp nhăn, đốm nám. Anh mua kem trị nám trên mạng bôi vài tháng nhưng da khô hơn, sạm nám đậm màu và lan rộng. "Nhìn tôi ai cũng tưởng trung niên, chênh lệch ngoại hình với vợ quá nhiều", anh Tùng nói.

ThS.BS.CKI Phạm Trường An, Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết anh Tùng bị nám mức độ trung bình nhưng diện rộng khắp hai má, kèm dấu hiệu lão hóa da. Da anh khô ráp, đàn hồi kém, nhiều nếp nhăn nông khắp mặt và nếp nhăn động tập trung quanh mắt, trán, cổ, miệng.

Bác sĩ An giải thích tình trạng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, gồm lão hóa, chế độ chăm sóc da chưa phù hợp, chống nắng không đúng cách. Tự ý điều trị bằng các sản phẩm không rõ nguồn gốc khiến da bị tổn thương, tăng sắc tố nặng hơn, đẩy nhanh quá trình lão hóa. Căng thẳng kéo dài cũng có thể khiến nám sạm ngày càng đậm màu.

Bác sĩ lên phác đồ điều trị toàn diện kết hợp cả thuốc uống, thuốc bôi, tiêm vi điểm Hyaluronic axit (HA), tiêm botox và laser Pico mỗi hai tuần mỗi lần cho anh Tùng. Laser Pico truyền các xung năng lượng cực ngắn, tác động đến vùng da cần điều trị chính xác, phá vỡ hắc tố melanin thành nhiều mảnh vụn cực nhỏ. Cơ thể tự hấp thụ các mảnh vụn này và đào thải ra ngoài qua đường tự nhiên. Loại laser này còn tác động sâu bên trong da, tăng cường sản xuất collagen và elastin để da khỏe mạnh, mịn màng, săn chắc.

HA là chất có trong nhiều mô liên kết của cơ thể, giúp giữ nước cho da. Kỹ thuật tiêm vi điểm dùng đầu kim đưa HA vào trong da, bổ sung tức thời lượng dưỡng chất bị thiếu hụt, giúp da sáng bóng, giảm thô ráp và ngừa lão hóa.

Bác sĩ điều trị sạm nám bằng laser Pico cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với các nếp nhăn động, bác sĩ An điều trị bằng cách tiêm botox. Phương pháp này ngăn chặn một số tín hiệu từ dây thần kinh khiến cơ co lại, nhờ đó làm giãn cơ vùng nếp nhăn ở đuôi mắt (vết chân chim), trán, nếp cau mày.

Sau tháng đầu điều trị, da anh Tùng bắt đầu đều màu và sáng hơn. Tình trạng nám cải thiện rõ rệt, các vết sạm mờ nhiều, da mịn màng, căng khỏe hơn. Các nếp nhăn động ở vùng trán, đuôi mắt và chau mày mờ hẳn.

Sạm nám trên mặt anh Tùng gần mờ hoàn toàn sau ba tháng điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nám da là tình trạng rối loạn tăng sắc tố do sản sinh melanin quá mức, có thể đậm dần theo thời gian, thường nặng hơn vào mùa hè. Bác sĩ An lưu ý điều trị nám cần cá thể hóa và kiên trì, không thể có hiệu quả tức thì hay chỉ bằng bôi ngoài da. "Các sản phẩm truyền miệng, không rõ nguồn gốc, được bán tràn lan trên mạng có thể gây viêm da kích ứng, khiến da bị bào mòn, yếu và dễ tái phát nám", bác sĩ An nói, thêm rằng kết hợp laser, tiêm vi điểm HA giúp khắc phục đồng thời nhiều vấn đề về da như sạm nám, da thô ráp. Đây là những phương pháp ít xâm lấn, ít gây đau.

Mọi người nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được tư vấn phác đồ phù hợp, đảm bảo an toàn và hiệu quả lâu dài, tránh biến chứng.

Đức Trí

*Tên người bệnh đã được thay đổi