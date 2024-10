Những vị trí trên cơ thể có thể tiêm botox làm đẹp

Nếp nhăn động trên mặt, cơ nâng môi trên, cơ cắn, nếp nhăn cơ cổ, bắp tay, bắp chân là những vị trí có thể tiêm botox để cải thiện thẩm mỹ an toàn.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy, đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ da, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tiêm botulinum toxin (botox) là liệu pháp làm đẹp rất phổ biến và khá an toàn trong lĩnh vực thẩm mỹ. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp phép sử dụng botox trong y tế từ nhiều năm nay. Loại botox thường được các bác sĩ sử dụng là botulinum toxin type A, có nguồn gốc từ vi khuẩn clostridium botulinum.

Theo bác sĩ Duy, thủ thuật tiêm botox thường kéo dài trong khoảng 30-40 phút, bao gồm cả thời gian ủ tê. Người bệnh được ủ tê trước nên ít đau trong quá trình tiêm thuốc. Cơ chế của botox là ức chế đường dẫn truyền thần kinh (ngăn chặn các tín hiệu được truyền từ dây thần kinh đến các cơ), khiến các cơ ở vùng tiêm thư giãn, suy yếu, giảm hoạt động. Tác dụng của tiêm botox tùy vào liều lượng và mục đích điều trị.

Bác sĩ Duy cho hay những vị trí có thể tiêm botox làm đẹp, gồm mặt, tay, chân và vùng dưới cánh tay. Trong đó, trên mặt gồm các nếp nhăn động ở mắt (vết chân chim), trán, cau mày, nếp nhăn mũi, cằm, nếp nhăn quanh môi. Botox còn có tác dụng se khít lỗ chân lông, giúp da mịn màng hơn, cải thiện nếp nhăn li ti do lão hóa.

Tiêm botox trực tiếp vào cằm giúp xóa nếp nhăn. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Tiêm botox trực tiếp vào cơ cắn với liều lượng thích hợp giúp làm thon gọn cơ, tạo đường viền hàm rõ và tạo hình khuôn mặt V-line mà không cần phẫu thuật. Tiêm botox vào cơ nâng môi trên giúp môi không bị kéo lên quá cao khi cười, không làm lộ nướu, điều trị hiệu quả tình trạng cười hở lợi. Tiêm botox cũng giúp nâng cung mày trong một số trường hợp muốn nâng cung mày tự nhiên, không muốn phẫu thuật.

Tiêm botox cũng thường được các bác sĩ da liễu, thẩm mỹ da chỉ định cho trường hợp cơ ở bắp tay, bắp chân phì đại gây mất thẩm mỹ. Cơ vùng bắp chân có khối lượng và kích thước lớn nên cần tiêm lượng thuốc nhiều hơn so với các vùng điều trị khác.

Trường hợp tăng tiết mồ hôi và mùi hôi dưới cánh tay, bàn tay, bàn chân cũng thường được điều trị bằng botox. Người bệnh được tiêm trực tiếp vào vùng da cần điều trị bằng kim tiêm siêu nhỏ, ở nhiều điểm. Botox giúp giảm hoạt động các cơ ống tuyến, từ đó giảm tiết mồ hôi và nhờ đó giúp giảm mùi hôi. Bàn tay, bàn chân có nhiều dây thần kinh cảm giác nên tiêm sẽ đau hơn tiêm ở nách.

Bác sĩ tiêm botox điều trị bắp tay to cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Duy lưu ý tiêm botox chỉ phù hợp cho các vùng điều trị có nguyên nhân là cơ lớn, bởi thuốc làm cơ thư giãn chứ không thay thế được phẫu thuật cho trường hợp hàm to do khung xương lớn, hay cười hở lợi do dài xương hàm trên. Mức độ đáp ứng điều trị ở mỗi người khác nhau, tùy vào cơ địa, lượng thuốc tiêm, cách chăm sóc sau tiêm.

Sau tiêm botox 2-3 ngày, cơ vùng điều trị bắt đầu suy yếu khiến việc ăn nhai, đi lại, cầm nắm nhanh mỏi, nhưng triệu chứng này giảm dần. Khoảng 7-10 ngày sau, cơ dần hoạt động lại bình thường. Thông thường, botox có tác dụng trong 3-6 tháng. Theo cơ chế tự nhiên, thuốc dần bị đào thải ra khỏi cơ thể, vùng cơ tiêm botox trước đó hồi phục và trở về kích thước bình thường. Cần tiêm botox lặp lại để duy trì hiệu quả lâu dài.

Bác sĩ Duy khuyến cáo người có nhu cầu làm đẹp bằng botox nên tới bệnh viện có chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ da để được bác sĩ tư vấn liệu trình phù hợp, tránh biến chứng do tiêm sai cách.

Anh Thư