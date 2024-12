Trị nám bằng phương pháp nào?

Tôi bị nám hai gò má, màu nâu nhạt. Có phương pháp nào điều trị hết nám hoàn toàn không? (Hải My, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nám da (rám má, nám má) là rối loạn sắc tố da, biểu hiện bởi những mảng tăng sắc tố chủ yếu ở mặt, cổ. Nám da được chia thành hai loại chính gồm nám thượng bì (nông) và nám hạ bì (sâu). Nám thượng bì nằm ở lớp nông của da, thường có màu nâu nhạt hoặc sẫm, có đường viền rõ rệt so với vùng da xung quanh, xuất hiện nhiều ở trán, gò má, cằm. Nguyên nhân gây nám nông thường do tia UV. Nám sâu ở tầng trung bì và hạ bì, có màu nâu nhạt đến đen sẫm, đường viền mờ, xuất hiện theo từng đốm, chấm tròn nhỏ tương tự vết thâm sau mụn, nám ăn sâu khó điều trị và dễ tái phát. Nguyên nhân do rối loạn nội tiết, di truyền, stress, tổn thương viêm...

Theo miêu tả, nám của bạn có thể là nám nông. Tuy nhiên, bạn nên đi khám để bác sĩ kiểm tra, soi da, đánh giá chính xác. Nám nông đáp ứng tương đối tốt với điều trị, còn nám sâu cần phối hợp nhiều phương pháp và hiệu quả đáp ứng điều trị tùy từng trường hợp.

Laser là phương pháp có thể được sử dụng để điều trị nám nông. Laser giúp phá hủy các hạt melanin (sắc tố gây nám) thành các phân tử nhỏ hơn để các tế bào bạch cầu thu nhặt và đào thải ra ngoài. Laser kích thích sản sinh collagen, tái tạo làn da mới, giúp da đều màu hơn. Phương pháp này cũng được ứng dụng điều trị nám sâu, song cần thực hiện nhiều lần hơn vì melanin nằm sâu trong lớp hạ bì và nám dễ tái phát.

Điều trị nám bằng laser phải thực hiện nhiều lần (trên 5-10 lần, tùy tình trạng), đòi hỏi người bệnh phải kiên trì để đạt hiệu quả tốt. Ngoài điều trị nám với laser, cần phối hợp thêm các phương pháp khác để đạt hiệu quả tối ưu.

Bác sĩ điều trị nám ở má bằng phương pháp laser pico. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lột da bằng hóa chất (peel da) cũng có thể làm mờ tình trạng nám nông. Bác sĩ bôi dung dịch hóa học, thường là axit nồng độ thấp, lên vùng da bị nám. Axit kích thích đẩy nhanh quá trình thay da, tái tạo da mới. Peel da đồng thời giúp giảm sẹo, lỗ chân lông to và nếp nhăn. Phương pháp này có hiệu quả khá nhanh, tiết kiệm chi phí hơn so với các phương pháp khác. Tuy nhiên, nếu lạm dụng peel da có thể làm mất sắc tố da, da không đều màu. Phương pháp này có thể gây kích ứng, từ đó dẫn đến tăng sắc tố sau viêm.

Tiêm meso sử dụng bơm tiêm với đầu kim siêu nhỏ, mỏng như sợi tóc để đưa các hoạt chất có khả năng ức chế quá trình sản sinh sắc tố xuống các lớp da. Ưu điểm của thủ thuật này là ít xâm lấn, thời gian nghỉ dưỡng ngắn 1-3 ngày, hiệu quả cao và nhanh hơn so thuốc bôi hay điện di. Một liệu trình điều trị nám bằng meso thường 2-5 lần tiêm, mỗi lần cách nhau 2-4 tuần. Ngoài trị nám, tùy vào thành phần từng loại thuốc mà tiêm meso giúp cải thiện nếp nhăn nông nhỏ và căng bóng da.

Trong thời gian điều trị nám, bạn cần bảo vệ da tránh khỏi các yếu tố làm tăng nguy cơ tái phát nám như ánh nắng mặt trời, stress, điều trị rối loạn nội tiết nếu có... Bạn tránh ở ngoài nắng trong thời gian 9h-16h, nên mặc quần áo dài tay, nón rộng vành, kính mát, khẩu trang che mặt khi tiếp xúc với ánh nắng. Sử dụng kem chống nắng SPF trên 30, thoa trước khi ra nắng 15-20 phút, thoa lại sau 2-3 giờ, có thể kết hợp viên uống chống nắng.

ThS.BS.CKI Trần Nguyễn Anh Thư

Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM