Hụt hơi, mỏi chân khi leo cầu thang có phải bệnh nhược cơ?

Tôi hụt hơi, mỏi chân khi leo cầu thang, nói chuyện một lúc là mỏi miệng. Có phải do bệnh nhược cơ không, chẩn đoán thế nào? (Thanh Hà, TP HCM)

Trả lời:

Bệnh nhược cơ là rối loạn thần kinh cơ mạn tính do cơ chế tự miễn. Lúc này, hệ miễn dịch tạo ra kháng thể tấn công nhầm các thụ thể acetylcholine tại chỗ nối thần kinh - cơ, làm gián đoạn dẫn truyền tín hiệu vận động. Hệ quả là cơ yếu và mỏi nhanh khi gắng sức. Triệu chứng thường cải thiện sau khi nghỉ ngơi khiến dễ nhầm lẫn bệnh với mệt mỏi thông thường.

Nhược cơ có thể khu trú ở vùng đầu - mặt - cổ, gây sụp mí, nhìn đôi, mỏi cơ nhai, nuốt hoặc mỏi khi nói lâu. Trong một số trường hợp nặng hơn, bệnh lan tới các cơ hô hấp khiến người bệnh khó thở, rơi vào cơn nhược cơ nặng. Đây là tình trạng cấp cứu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Bác sĩ Thu Hằng đang đo điện cơ, đánh giá chức năng dẫn truyền thần kinh - cơ cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Những dấu hiệu mỏi nhanh, hụt hơi, đuối sức khi leo cầu thang hoặc mỏi khi nói chuyện lâu của bạn có thể là dấu hiệu gợi ý bệnh nhược cơ. Để chẩn đoán chính xác, bạn nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Thần kinh. Bác sĩ khám và có thể kiểm tra như yêu cầu người bệnh nhìn lên trần nhà liên tục trong một phút hoặc chườm đá lạnh lên mí mắt bị sụp để quan sát sự cải thiện. Nếu nghi ngờ nhược cơ, bạn có thể được chỉ định đo điện cơ (EMG) - kỹ thuật ghi nhận hoạt động điện của cơ và đánh giá dẫn truyền thần kinh cơ.

Đo điện cơ thường bao gồm hai phần. Ở phần đo dẫn truyền thần kinh, kỹ thuật kích thích lặp lại, trong đó một loạt xung điện (thường là 10 xung) được phát ra liên tục vào vùng cơ nghi ngờ yếu như cơ quanh mắt hoặc cơ vùng vai. Nếu biên độ điện thế cơ giảm dần qua các lần kích thích, chứng tỏ có rối loạn dẫn truyền thần kinh - cơ. Với đo điện cơ kim, bác sĩ dùng một cây kim nhỏ châm trực tiếp vào vùng cơ cần đo để đánh giá mức độ hoạt động của cơ lúc nghỉ ngơi và vận động. Sự kết hợp của các thăm dò trên giúp bác sĩ phân biệt yếu cơ do nhược cơ với các nguyên nhân khác như bệnh cơ, bệnh thần kinh ngoại biên... từ đó đưa ra chẩn đoán chính xác.

Bác sĩ có thể xét nghiệm máu tìm kháng thể đặc hiệu như anti-AChR, anti-MuSK để xác định thể bệnh đồng thời chỉ định chụp CT hoặc MRI trung thất nhằm kiểm tra tuyến ức - cơ quan liên quan chặt chẽ đến cơ chế sinh bệnh. Bởi nhiều bệnh nhân bị nhược cơ có u tuyến ức hoặc tuyến ức phì đại.

BS.CKI Đỗ Thị Thu Hằng

Chuyên khoa Thần kinh

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7