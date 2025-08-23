Hơn chục polyp trong đại tràng do hội chứng Cronkhite-Canada

TP HCMÔng Hậu, 55 tuổi, đầy hơi, khó tiêu, rụng tóc, móng tay thô dày, bác sĩ phát hiện đại tràng có hàng chục polyp do hội chứng Cronkhite-Canada.

Ông Hậu đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám do sụt 8 kg trong ba tháng. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông bị thiếu máu do thiếu sắt, suy giáp và giảm albumin máu (loại protein chính trong máu).

ThS.BS.CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, nội soi tiêu hóa và đại tràng của người bệnh ghi nhận hàng chục polyp khắp đại tràng, kích thước 3-15 mm. Polyp còn xuất hiện ở dạ dày và tá tràng, ruột non với kích thước khác nhau, đều là polyp tăng sản lành tính.

Đây là lần đầu bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân mắc hội chứng Cronkhite-Canada. "Y văn thế giới đến nay ghi nhận khoảng 500 trường hợp tương tự", bác sĩ Ngân cho hay.

Hội chứng này làm tăng nguy cơ mắc bệnh ác tính đường tiêu hóa, kém hấp thu, gây thiếu hụt protein và điện giải. Khoảng 50% bệnh nhân tử vong trong 5 năm đầu sau chẩn đoán do thiếu máu, suy dinh dưỡng, mất đạm và giảm hấp thu.

Móng tay ông Hậu bị dày lên, thô ráp, sần sùi do hội chứng Cronkhite-Canada. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tùy triệu chứng và tình trạng người bệnh, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp như dùng thuốc ức chế miễn dịch, kháng sinh diệt vi khuẩn Helicobacter pylori. Kết quả xét nghiệm ông Hậu âm tính với vi khuẩn HP và các bệnh nhiễm trùng, bác sĩ chỉ định điều trị với thuốc chống viêm dạ dày, thuốc ức chế miễn dịch kết hợp thuốc làm giảm các triệu chứng khó chịu ở dạ dày, kháng axit và men vi sinh. Người bệnh dùng thêm sắt, axit folic, axit amin giúp chống suy giảm hấp thu, điều chỉnh chế độ ăn uống, lối sống và môi trường sống.

Sau 6 tháng điều trị, nội soi dạ dày không còn viêm polyp, ông Hậu giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu, rụng tóc, tăng cân và nồng độ hemoglobin. Ông được tiếp tục điều trị, tầm soát định kỳ ung thư đường tiêu hóa.

Bác sĩ Quỳnh Ngân khám cho ông Hậu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Quỳnh Ngân cho hay hội chứng Cronkhite-Canada thường xảy ra ở người 50-60 tuổi. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây bệnh nhưng có các yếu tố nguy cơ như môi trường ô nhiễm, rối loạn hệ thống miễn dịch, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP)... Bác sĩ chẩn đoán bệnh dựa trên tình trạng nhiều polyp viêm trong đường tiêu hóa và loại trừ các bệnh khác. Nếu có các triệu chứng bất thường ở đường tiêu hóa, người bệnh cần đi khám sớm.

Bảo Trâm

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi