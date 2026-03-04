Hồi phục thính lực cho trẻ câm điếc bẩm sinh

Trẻ câm điếc bẩm sinh có thể nghe âm thanh nếu được can thiệp sớm trong "giai đoạn vàng" 1-5 tuổi bằng phẫu thuật cấy điện cực ốc tai.

Nhân Ngày Thính giác thế giới 3/3, GS.TS.BS Trần Phan Chung Thủy, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng Việt Nam, Chủ tịch Hội Tai Mũi Họng ASEAN, Giám đốc Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết trước kia chưa có cấy điện cực ốc tai thì trẻ điếc bẩm sinh có thể đeo máy trợ thính nhưng âm thanh nghe rất nhỏ. Từ những năm 1980, cấy ốc tai điện tử được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ(FDA) cấp phép, áp dụng phổ biến hơn trên thế giới và Việt Nam tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật này từ năm 1998.

Ban đầu ốc tai điện tử đơn kênh, sau đó công nghệ ngày càng phát triển thành ốc tai điện tử đa kênh giúp trẻ nghe được âm thanh mọi tần số. Hơn 20 năm từ ca đầu tiên, đến nay, Việt Nam đã cập nhật và triển khai những kỹ thuật cấy điện cực ốc tai đạt chuẩn quốc tế. Công nghệ ngày càng hiện đại giúp trẻ điếc bẩm sinh có thể nghe, nói, hiểu như trẻ bình thường.

GS Chung Thủy đang phẫu thuật đặt điện cực ốc tai cho bệnh nhi qua kính hiển vi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

"Thời gian vàng" để cấy ốc tai điện tử là giai đoạn trước thời gian trẻ biết nói (từ 1 đến 5 tuổi) để có kết quả tốt nhất. Lúc đó, bộ não trẻ bắt đầu ghi nhận âm thanh, học lại những tín hiệu. Nhiều trường hợp trẻ điếc sâu bẩm sinh (điếc trước ngôn ngữ) được cấy ốc tai điện tử đa kênh, sau khoảng 1-2 năm với chương trình hỗ trợ ngôn ngữ trị liệu, hầu hết các em có thể giao tiếp tốt và hòa nhập xã hội như trẻ bình thường.

Hơn 40 năm gắn bó với nghề, GS Chung Thủy đã gặp không ít trẻ điếc bẩm sinh chưa có cơ hội phẫu thuật vì nhiều rào cản, trong đó gánh nặng chi phí là một nguyên nhân lớn. Đơn cử bé Như được chẩn đoán điếc bẩm sinh từ năm 2 tuổi, thính lực của bé suy giảm dần theo thời gian và nay 5 tuổi đã mất hoàn toàn khả năng nghe. Bé vừa được tài trợ chi phí cấy ốc tai điện tử, thông qua Hội Tai Mũi Họng Việt Nam.

Bé Quỳnh Như chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật cấy điện cực ốc tai. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một tháng sau phẫu thuật, khi gắn bộ xử lý âm thanh bên ngoài, bé Như đáp ứng tốt với tiếng chuông, tiếng trống nhỏ - những âm thanh đầu đời nghe được sau 5 năm. Bé tiếp tục học với giáo viên chuyên biệt để luyện nghe và tập nói, hiện có thể nghe, hiểu âm thanh, tập nói theo cô giáo, biết viết và đếm số. Dự kiến năm sau, em vào lớp một cùng các bạn đồng trang lứa.

Bé Dung 4 tuổi và bé Tuyết 5 tuổi cũng được tài trợ cấy điện cực thành công, phẫu thuật cùng ngày do GS Chung Thủy và bác sĩ nước ngoài được mời đến bệnh viện thực hiện. Sau một tháng cấy điện cực, hai bé đều đã nghe được âm thanh và đang học nói.

Bé Dung, 4 tuổi, ra dấu hiệu nghe được âm thanh sau 1 tháng cấy điện cực ốc tai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Các trường hợp chống chỉ định phẫu thuật cấy ốc tai điện tử gồm viêm tai giữa đang tiến triển, chậm phát triển tâm thần, mắc các bệnh nền nặng như tim mạch, thiếu máu, bệnh di truyền... Bác sĩ khuyến cáo trẻ điếc bẩm sinh nên được cấy điện cực ốc tai càng sớm càng tốt. Can thiệp sớm giúp trẻ tiếp nhận âm thanh trong giai đoạn "vàng" phát triển ngôn ngữ, từ đó tăng khả năng nghe - nói, giao tiếp và hòa nhập cộng đồng tốt hơn.

Uyên Trinh