Chậm nói có phải dấu hiệu điếc bẩm sinh?

Con tôi hai tuổi, vẫn chưa biết nói. Trẻ chậm nói có phải do điếc bẩm sinh không? (Văn Trung, 30 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Điếc bẩm sinh (mất thính lực bẩm sinh) là tình trạng trẻ không nghe được ngay từ lúc chào đời. Nguyên nhân là do tai trong của trẻ gặp vấn đề, không thể chuyển các rung động âm thanh thành tín hiệu điện để truyền lên não, khiến trẻ không nghe được.

Điếc bẩm sinh có nhiều cấp độ, từ nhẹ đến nặng, ảnh hưởng đến chức năng nghe của một hoặc cả hai tai. Điếc bẩm sinh gồm mất thính lực dẫn truyền, mất thính lực tiếp nhận, mất thính lực hỗn hợp. Một số nguyên nhân gây điếc bẩm sinh gồm di truyền, mắc một số hội chứng di truyền gồm usher, down, mẹ nhiễm một số loại virus trong thai kỳ như virus rubella, cytomegalovirus (CMV), toxoplasmosis hoặc herpes...

Trẻ sinh non hoặc nhẹ cân khi sinh, bị tổn thương do quá trình sinh nở khó khăn, vàng da do gan cũng có thể dẫn đến khiếm khuyết và bất thường cấu trúc ở tai trong, tai ngoài, dẫn đến điếc bẩm sinh.

Êkíp bác sĩ phẫu thuật cấy điện cực ốc tai cho một bệnh nhi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dấu hiệu nhận biết trẻ điếc bẩm sinh có thể xảy ra như trẻ không giật mình khi có tiếng động lớn, không phản ứng với âm thanh, chậm biết nói hoặc phát âm không rõ, nói to, nghe tivi âm lượng lớn, không xác định hướng của âm thanh. Sàng lọc điếc bẩm sinh là bước quan trọng giúp phát hiện sớm tình trạng suy giảm thính lực ở trẻ ngay đầu đời. Khi phát hiện kịp thời, bác sĩ có thể can thiệp, điều trị và hỗ trợ phù hợp, giúp trẻ phát triển khả năng nghe, nói, giao tiếp tự nhiên.

Tùy mức độ điếc bẩm sinh, trẻ được điều trị bằng các phương pháp khác nhau. Nếu trẻ điếc bẩm sinh, ngưỡng nghe dưới 80 dB, được chỉ định đeo máy trợ thính để có thể nghe và phản ứng với âm thanh. Trẻ điếc bẩm sinh có ngưỡng nghe cao (hơn 90 dB), thường được chỉ định cấy ốc tai điện tử để khôi phục khả năng nghe, sau đó tham gia chương trình phục hồi ngôn ngữ để cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Con bạn hai tuổi, chưa nói được có thể do nhiều nguyên nhân, chưa hẳn là điếc bẩm sinh. Bạn nên cho con đi đo thính lực, bác sĩ sẽ chỉ định các phương pháp kiểm tra phù hợp và đưa ra chẩn đoán chính xác, điều trị kịp thời nếu có vấn đề về thính lực.

Người mẹ mang thai có thể giảm nguy cơ mắc bệnh cho con bằng các cách sàng lọc di truyền nếu gia đình có người điếc bẩm sinh, khám thai định kỳ, tiêm đầy đủ các loại vaccine theo khuyến cáo.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM