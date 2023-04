'Hội An đông nhưng mất chất nếu không thu phí'

Không thu phí, Hội An có thể đông đúc, nhưng nó chỉ là sự xô bồ chứ không đem lại nhiều giá trị.

Câu chuyện thu phí với tất cả du khách vào phố cổ Hội An đang gây tranh cãi trong thời gian gần đây. Nhiều ý kiến phản đối động thái này của chính quyền thành phố vì cho rằng nó sẽ làm sụt giảm nghiêm trọng lượng khách đến với Hội An. Tuy nhiên, cá nhân tôi lại có một quan điểm khác.

Hội An vốn là phố cổ. Tôi đã đi tới đây rất nhiều lần từ bé đến lớn. Nhìn lượng khách mỗi ngày một đông đúc và không khí ngày càng xô bồ hơn, tôi cảm thấy như Hội An không còn đúng với cái hồn của nó nữa. Nhiều người nói "Hội An có gì đẹp và hấp dẫn đâu mà đòi thu phí" hay dọa "nếu thu phí thì sẽ không tới nữa", nhưng tôi cho rằng những người đó không cảm được hết cái giá trị cốt lõi của phố cổ. Với họ, Hội An cũng chẳng khác gì một con phố đi bộ trong các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM.

Tôi cũng tin rằng, những đối tượng du khách như trên cũng không đem lại quá nhiều giá trị về mặt kinh tế cho Hội An. Nếu họ thấy sản phẩm du lịch ở đây không hấp dẫn, không đáng để thu phí, vậy thì khi miễn phí, họ cũng sẽ chỉ góp phần khỏa lấp chỗ trống, tạo nên sự đông đúc cho phố cổ chứ hoàn toàn không đóng góp được gì.

Tôi nghĩ Hội An đang làm đúng khi quyết định thu phí vào phố cổ với toàn bộ du khách. Đó cũng là cách để phân loại và chọn lọc các đối tượng khách du lịch. Ở đây, không chỉ là tìm ra những nhóm du khách có tiền, sẵn sàng chịu chi, mà còn là chọn lọc những người thực sự hiểu và trân trọng giá trị của vùng đất mà họ đặt chân đến. Đó cũng là cách cho Hội An không gian để phát triển các dịch vụ phù hợp với hai từ "phố cổ".

Nói cách khác, phố cổ chỉ phù hợp với người tôn trọng giá trị văn hóa truyền thống và muốn bảo tồn nó. Còn người chỉ muốn ngó nghiêng cho biết, chụp vài tấm hình check-in nhưng lại không chịu bỏ vài chục nghìn để góp sức bảo tồn giá trị truyền thống thì có cũng như không. Du lịch luôn có nhiều phân khúc, ai phù hợp phân khúc nào thì chọn dịch vụ đó.

Cá nhân tôi cũng mới có dịp tới Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc. Ở đó, người ta thu phí tham quan tới 500-800 nghìn đồng một người. Vậy nên, Hội An thu phí bằng một phần mười nước bạn cũng là điều dễ hiểu, chẳng có gì quá đáng. Người ta thu phí đắt vậy mà vẫn đông khách, cũng không hề sự xô bồ vì đối tượng du khách đã được chọn lọc. Những người chịu bỏ tiền tới đây được tận hưởng không gian tản bộ, được nhìn ngắm, mua vật phẩm địa phương, và chẳng ai kêu ca câu nào. Nếu họ không thu phí thì chắc giờ cái cổ trấn đó cũng bị phá nát rồi, chứ chẳng còn đẹp đẽ như bây giờ.

Logic mà du lịch văn hóa hướng đến luôn là ưu tiên bảo tồn chứ không phải càng đông càng tốt, xả rác đầy đường, ồn ào và xô bồ nhưng mất chất. Tôi nghĩ, càng nhiều người tiếc tiền, không đến nữa thì sẽ càng có thêm những người sẵn sàng bỏ tiền nhiều hơn vì có thể thong thả nhìn ngắm, tận hưởng không gian, không phải ngộp thở trong dòng người như hiện nay nữa.

Ly Ly

