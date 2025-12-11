Hoạt hóa tinh trùng giúp người đàn ông có con

TP HCMAnh Quang, 31 tuổi, được bác sĩ vi phẫu tìm tinh trùng sau đó dùng kỹ thuật hoạt hóa để lọc mẫu còn sống, thụ tinh ống nghiệm thành công có con.

ThS.BS Phan Hà Minh Hạnh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết kỹ thuật HOS-test, hay còn gọi là hoạt hóa tinh trùng, là kỹ thuật tìm tinh trùng sống trong các tinh trùng bất động để tiêm vào bào tương noãn. Khi đưa tinh binh vào môi trường nhược trương, chúng không bơi nhưng đuôi sẽ cong lên giúp bác sĩ chọn đúng những tinh binh còn sống để thụ tinh trong ống nghiệm.

Kỹ thuật này được áp dụng thành công với trường hợp anh Quang, vô sinh hai năm do không có tinh trùng. Anh từng phẫu thuật tìm tinh trùng tại một bệnh viện, thụ tinh trong ống nghiệm song chuyển phôi 3 lần vào tử cung người vợ đều thất bại.

Bác sĩ Hạnh cho biết chị Hương, 29 tuổi, vợ anh Quang vẫn còn trong độ tuổi sinh sản và từng mang thai tự nhiên với chồng trước, cho thấy tử cung và nội tiết hoạt động tốt. Do đó, nguyên nhân chuyển phôi thất bại nhiều lần chủ yếu đến từ chất lượng phôi, vốn bị ảnh hưởng bởi tinh trùng kém chất lượng.

Mẫu tinh trùng thu được của anh Quang thường non, rất ít, dị dạng nhiều và hầu hết bất động. Khi kết hợp với trứng của vợ vẫn tạo được phôi ngày 3 nhưng phôi thiếu sức sống để làm tổ và lớn lên trong tử cung. Theo bác sĩ Hạnh, hướng điều trị cần tập trung lọc tinh trùng kỹ hơn, nuôi phôi dài ngày, hạn chế tối đa các can thiệp có thể gây áp lực lên cơ thể người vợ.

Anh Quang được chỉ định vi phẫu micro-TESE lần nữa để tìm tinh trùng. Dưới kính hiển vi có độ phóng đại 30 lần, bác sĩ tiếp cận các ống sinh tinh tiềm năng, chuyển vào phòng lab và tìm được một số tinh binh, song tất cả đều bất động.

Các chuyên viên phôi học sử dụng kỹ thuật hoạt hóa tinh trùng, lọc ra những mẫu còn sống giữa số tinh trùng bất động, sau đó thụ tinh với trứng. Kết quả thu được 7 phôi ngày 5, loại bỏ các phôi lỗi, tăng tỷ lệ làm tổ lên mức cao nhất.

"Nếu không làm bước này, tiêm tinh trùng chết vào trứng thì phôi chắc chắn hỏng, dẫn đến thất bại liên tiếp", bác sĩ Hạnh nói. Bác sĩ chuyển một phôi loại tốt vào buồng tử cung người vợ thành công ngay lần đầu, hiện thai được hơn 10 tuần.

Hệ thống tủ nuôi cấy phôi trang bị camera quan sát liên tục tích hợp trí tuệ nhân tạo. Ảnh: IVF Tâm Anh

Vô tinh là tình trạng nam giới xuất tinh nhưng bên trong không chứa tinh trùng, có thể do tắc nghẽn hoặc không do tắc nghẽn như trường hợp anh Quang. Bác sĩ Hạnh cho biết với các kỹ thuật hiện nay, chỉ cần trong tinh hoàn còn vài tinh trùng sống, kết hợp phòng lab hiện đại, các cặp vợ chồng vẫn có thể có con của chính mình.

Tại IVF Tâm Anh, phòng nuôi cấy phôi đạt tiêu chuẩn ISO 5 với môi trường siêu sạch, giảm nguy cơ nhiễm khuẩn, nấm, virus, hạn chế sự hiện diện của các hợp chất hữu cơ bay hơi có khả năng gây độc tế bào. Nhờ đó nâng cao hiệu quả thụ tinh, tỷ lệ phát triển phôi nang, khả năng làm tổ và có thai. Thiết kế lab trong lab giúp môi trường thuận lợi nhất để những phôi có tinh trùng yếu không bị stress, tổn thương DNA thêm, vượt qua giai đoạn chuyển giao khó khăn từ ngày 3 sang ngày 5.

Đình Lâm

*Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi