Ho kéo dài có phải lao, ung thư phổi không?

Tôi làm văn phòng, ít tiếp xúc khói bụi, không hút thuốc nhưng ho kéo dài cả tháng, chán ăn, mệt mỏi, thỉnh thoảng tức ngực. Tôi có nguy cơ mắc lao phổi hay ung thư phổi không? (Trọng Vũ, TP HCM)

Trả lời:

Triệu chứng ho kéo dài trên ba tuần (có thể ho khan, ho có đờm, ho ra máu...) kèm theo tức ngực, khó thở là những biểu hiện phổ biến của các bệnh lý về đường hô hấp và phổi, trong đó có lao phổi, ung thư phổi.

Nhiều người lầm tưởng làm việc trong môi trường ô nhiễm, độc hại mới mắc lao phổi. Thực tế, bệnh này có thể xảy ra với tất cả mọi người, kể cả dân văn phòng. Vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây bệnh lao lây lan qua đường hô hấp khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Trong môi trường văn phòng khép kín, sử dụng máy lạnh và tập trung đông người, vi khuẩn dễ dàng phát tán.

Thói quen ít vận động, áp lực công việc (stress) và thường xuyên thức khuya có thể khiến hệ miễn dịch suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lao tấn công...

Phó giáo sư Vĩnh giải thích các bệnh liên quan đến phổi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với những triệu chứng hiện tại, bạn nên đến đi khám để được kiểm tra phổi, tầm soát lao phổi cũng như ung thư. Tùy tình trạng, bác sĩ chỉ định phương pháp khác như X-quang ngực, xét nghiệm sinh học phân tử (PCR, Xpert, LPA), chụp CT phổi, xét nghiệm máu... từ đó xác định nguyên nhân gây bệnh, có phác đồ điều trị phù hợp, hạn chế biến chứng, di chứng.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh

Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM