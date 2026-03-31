Ho kéo dài có phải dấu hiệu ung thư phổi?

Tôi hút thuốc lá, ho khan hơn một tháng nay, kèm đau ngực, uống thuốc không bớt, có phải dấu hiệu ung thư phổi không? (Quốc Huy, 52 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Ho là phản xạ bảo vệ cơ thể nhằm tống xuất các chất dịch tiết, dị vật hoặc vi sinh vật ra khỏi đường hô hấp. Ho kéo dài trên 8 tuần được xếp vào nhóm ho mạn tính, cảnh báo hệ hô hấp đang gặp vấn đề.

Ho kéo dài có thể do các bệnh lý lành tính như trào ngược dạ dày thực quản, hen suyễn, viêm xoang chảy dịch mũi sau hoặc viêm phế quản mạn tính. Đây cũng là một trong những triệu chứng khởi phát phổ biến nhất của ung thư phổi.

Cơn ho do ung thư phổi xuất hiện do khối u phát triển gây kích thích niêm mạc đường thở hoặc làm hẹp lòng phế quản. Ho do ung thư thường không giảm khi dùng thuốc thông thường và có xu hướng nặng dần theo thời gian. Nếu cơn ho đi kèm với các dấu hiệu như ho ra máu (kể cả vệt máu nhỏ trong đờm), khàn tiếng kéo dài, đau tức ngực hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, nguy cơ ác tính cao hơn.

Phó giáo sư Vĩnh lý giải về nguyên nhân cơn ho cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn hút thuốc lá, ho hơn một tháng chưa đủ cơ sở để khẳng định là ung thư. Bạn nên đi khám để được kiểm tra. Bác sĩ sẽ khám lâm sàng và chỉ định chụp X-quang ngực thẳng hoặc chụp cắt lớp vi tính (CT) phổi liều thấp. Đây là phương pháp tầm soát quan trọng giúp phát hiện các khối u hoặc nốt phổi rất nhỏ mà khám thông thường khó phát hiện.

Bên cạnh chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ có thể chỉ định nội soi phế quản bằng ống soi mềm để quan sát trực tiếp lòng đường thở và lấy mẫu sinh thiết nếu phát hiện tổn thương. Xác định sớm bản chất của cơn ho giúp người bệnh loại bỏ nỗi lo ung thư, điều trị dứt điểm các bệnh lý hô hấp khác, tránh di chứng xơ phổi hay suy giảm chức năng hô hấp về sau.

Nếu phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm, người bệnh có cơ hội điều trị khỏi cao. Hiện, với sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại như phẫu thuật robot, bác sĩ có thể tiếp cận và cắt bỏ khối u an toàn, hiệu quả, hạn chế xâm lấn, giảm mất máu và bảo tồn tối đa các mô phổi lành xung quanh.

Song song đó, anh cần bỏ thuốc lá, giữ ấm đường hô hấp và đeo khẩu trang khi ra đường để hạn chế tiếp xúc với bụi mịn, tránh các yếu tố kích thích như khói, lạnh hoặc hóa chất. Đồng thời, anh nên duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, uống đủ nước, theo dõi triệu chứng và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ để kiểm soát bệnh hiệu quả.

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh

Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM