Ho có phải do viêm họng không?

Tôi ho dai dẳng nhiều tháng, thường bị viêm họng. Ho có phải là do viêm họng hay bệnh khác, khi nào tôi cần khám? (Mai Phương, 45 tuổi, TP HCM)

Ho là phản xạ tự nhiên của cơ thể giúp loại bỏ các chất gây kích ứng khỏi đường hô hấp. Ho không phải là bệnh mà là triệu chứng của một số bệnh. Viêm họng là nguyên nhân thường gặp gây ho, nhất là khi niêm mạc họng bị khô, ngứa, đau rát do nhiễm virus, vi khuẩn hoặc môi trường bụi, lạnh, độ ẩm thấp. Ho do viêm họng thường kèm rát họng, khàn tiếng, vướng họng...

Một số nguyên nhân khác gây ho cấp tính như viêm mũi xoang, viêm thanh quản, viêm phế quản, cảm cúm... Ho mạn tính thường xảy ra do trào ngược dạ dày thực quản, viêm xoang mạn tính, viêm phế quản mạn tính, bệnh phổi kẽ, bệnh ác tính như ung thư thanh quản... Phương pháp điều trị phụ thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Bác sĩ khám, nội soi mũi họng, chỉ định xét nghiệm... để xác định đúng nguyên nhân, điều trị phù hợp.

Bác sĩ Hằng đang nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu viêm họng do virus, điều trị thường hỗ trợ giảm triệu chứng. Khi bội nhiễm vi khuẩn, người bệnh được chỉ định kháng sinh, cần tuân thủ đúng liều lượng và thời gian theo hướng dẫn của bác sĩ, tránh kháng kháng sinh.

Người bệnh có thể kết hợp chăm sóc tại nhà như súc họng bằng nước muối sinh lý 2-3 lần mỗi ngày, dùng máy tạo độ ẩm nếu phòng máy lạnh khô, tránh bụi, khói thuốc, mùi hóa chất. Uống nước ấm, có thể pha chanh và mật ong, tăng cường trái cây, bổ sung vitamin C, chườm ấm cổ họng... cũng góp phần giảm ho.

Khi ho kéo dài, không cải thiện hoặc kèm sốt, đau ngực, khàn tiếng, có dấu hiệu trào ngược, bạn nên đi khám tại khoa Tai Mũi Họng để bác sĩ nội soi, chẩn đoán và điều trị phù hợp, tránh diễn tiến nặng.

ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh