Ho có đờm sau khi tập thể dục cảnh báo bệnh gì?

Viêm mũi dị ứng, nhiễm trùng đường hô hấp, co thắt phế quản do gắng sức là những bệnh thường gây ho kèm theo chất nhầy, khó thở, sau khi tập thể dục.

Chạy bộ, tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, tốt cho sức khỏe tổng thể giúp tăng sức đề kháng và phòng ngừa bệnh tật. Nhiều người thường chảy nước mũi, ho có đờm sau khi tập thể dục, nhất là khi chạy ngoài trời. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe.

Viêm mũi dị ứng

Người bị dị ứng với môi trường, phấn hoa hoặc thời tiết theo mùa có thể ho ra chất nhầy sau khi tập thể dục. Tiếp xúc với chất gây dị ứng làm mạch máu sưng lên, dẫn đến nghẹt mũi, tiết nhiều đờm và ho ra chất nhầy.

Người có cơ địa dễ dị ứng nên tập luyện trong nhà, phòng tập thay vì ngoài trời để tránh tiếp xúc phấn hoa, bụi... Phòng tập cần dọn vệ sinh sạch sẽ. Nếu triệu chứng ho đờm nặng dần theo thời gian, kéo dài nhiều tuần, người bệnh nên đi khám để xác định rõ nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.

Ho có đờm cảnh báo các bệnh về đường hô hấp. Ảnh: Freepik

Thở bằng miệng

Người tập có xu hướng thở nhanh, nặng hơn và thở bằng miệng khi vận động cường độ cao. Hô hấp bằng miệng tăng có thể làm khô và lạnh đường thở, kích hoạt sản xuất chất nhầy để bôi trơn các mô khô. Đây là nguyên nhân tăng đờm nhầy, ho nặng khi tập thể dục.

Để khắc phục, bạn nên uống nước trước, trong và sau khi tập để giảm triệu chứng, loãng đờm và dễ thở hơn.

Vấn đề về hô hấp

Theo Mayo Clinic, cơ thể tăng sản xuất chất nhầy sau khi tập thể dục có thể là dấu hiệu sớm của bệnh về đường hô hấp. Các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như viêm phế quản, viêm họng, viêm phổi dẫn đến nghẹt mũi, ho, tức ngực. Triệu chứng rõ rệt hơn khi tập thể dục.

Nếu triệu chứng nhẹ như sổ mũi, hắt hơi, đau họng nhẹ, bạn có thể tiếp tục tập thể dục. Nhưng khi xuất hiện tức ngực, buồn nôn, bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đi khám để điều trị bệnh sớm.

Co thắt phế quản do gắng sức

Co thắt phế quản do gắng sức (EIB) là tình trạng hẹp tạm thời các đường dẫn khí nhỏ, xảy ra khi vận động nặng, gắng sức. EIB thường xảy ra ở người có bệnh nền hen suyễn. Triệu chứng co thắt phế quản do tập thể dục gồm tiết nhiều chất nhầy trong phổi, ho, thở mệt.

Theo Trường Cao đẳng Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học Mỹ, triệu chứng ho, khó thở do EIB có thể kéo dài trong và sau khi tập thể dục. Người bệnh có cơ địa hen suyễn nên đến bác sĩ khám trước vận động thể lực nhiều.

Anh Chi (Theo Livestrong)