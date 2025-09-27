Hết co giật sau phẫu thuật chữa động kinh

TP HCMAnh Khang, 36 tuổi, động kinh 9 năm, bác sĩ chẩn đoán động kinh kháng trị và phẫu thuật cắt xơ chai hồi hải mã.

Gần đây, ông Khang động kinh thường xuyên hơn kèm co giật toàn thân, bất tỉnh và tự hồi phục sau khoảng 30 phút, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

ThS.BS.CKII Mai Hoàng Vũ, Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết anh Khang đã được điều trị phối hợp 4 loại thuốc chống động kinh nhưng vẫn còn cơn, được xếp vào nhóm động kinh kháng trị. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy hồi hải mã bên trái teo nhỏ, xuất hiện dấu hiệu mô não bị xơ hóa, thể tích chỉ 2,8 ml (so với bên phải 3,5 ml), giãn nhẹ sừng thái dương não thất bên trái. Điện não đồ ghi nhận ổ phóng điện xuất phát từ thùy thái dương trái, phù hợp với hình ảnh MRI.

Bác sĩ Vũ chẩn đoán anh Khang bị xơ chai hồi hải mã trái gây động kinh thùy thái dương kháng trị. Đây là nguyên nhân thường gặp nhất của động kinh không đáp ứng thuốc.

Sau hội chẩn, êkíp chọn phẫu thuật cắt xơ chai hồi hải mã bên trái. Đây là phương pháp điều trị tối ưu khi ổ động kinh khu trú rõ ràng trên hình ảnh học và điện não đồ. Can thiệp sớm giúp kiểm soát cơn tốt hơn, giảm liều thuốc, ngăn ngừa tổn thương não thứ phát do co giật kéo dài. Nếu không mổ, bệnh nhân có nguy cơ suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, chấn thương trong cơn hoặc đột tử liên quan động kinh.

Bác sĩ dựng hình 3D trước mổ để xác định chính xác vị trí ổ động kinh của anh Khang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trước mổ, bác sĩ sử dụng hệ thống dẫn đường thần kinh dựng mô hình não 3D của bệnh nhân để thấy rõ cấu trúc hồi hải mã trái bị xơ hóa, vị trí ổ phát sinh cơn, và các bó sợi thần kinh xung quanh. Bác sĩ rạch da đường cong thái dương - trán khoảng 8 cm, mở nắp sọ. Kính vi phẫu có độ phóng đại cao giúp bác sĩ quan sát rõ các mạch máu, dây thần kinh và cấu trúc hồi hải mã, từ đó thao tác chính xác trong vùng sâu, giảm tối đa tổn thương mô lành. Kíp mổ tiếp cận hồi thái dương giữa - dưới, bóc tách và cắt bỏ toàn bộ hồi hải mã bên trái. Sau khi kiểm soát chảy máu tốt, nắp sọ được đặt lại, khâu phục hồi giải phẫu.

Bác sĩ Vũ phẫu thuật cắt hồi hải mã, kiểm soát cơn động kinh cho anh Khang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Một ngày sau mổ, anh Khang tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không yếu liệt. Một tuần sau mổ không ghi nhận cơn động kinh mới, anh Khang xuất viện trong tình trạng ổn định, được hẹn tái khám sau một tháng để đánh giá hiệu quả phẫu thuật.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân vẫn duy trì thuốc chống động kinh, nhưng liều lượng và tần suất sẽ được giảm theo từng giai đoạn. Điều này giúp ổn định hoạt động điện não, não thích nghi với việc loại bỏ ổ sinh cơn và giảm nguy cơ tái phát. Sau 1-2 năm theo dõi, nếu người không xuất hiện cơn mới, bác sĩ có thể cân nhắc ngưng thuốc hoàn toàn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 50 triệu người trên thế giới đang sống chung với bệnh động kinh. Bác sĩ khuyến cáo người bệnh vẫn còn bị động kinh dù đã dùng thuốc nên đến khám tại chuyên khoa thần kinh có đầy đủ phương tiện chẩn đoán như điện não đồ, cộng hưởng từ não chuyên sâu, PET-CT... để được đánh giá toàn diện và xem xét chỉ định phẫu thuật.

Phượng Thy

*Tên người bệnh đang được thay đổi