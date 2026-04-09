Hẹp hơn 90% ba nhánh mạch máu nuôi tim

Hà NộiÔng Trịnh, 56 tuổi, hẹp hơn 90% ba nhánh động mạch vành dù không có triệu chứng đau ngực điển hình.

Ông Trịnh tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn mỡ máu nhiều năm, vài tháng gần đây ăn uống kém, nhanh mệt khi gắng sức, tập thể dục.

Theo ThS.BS Nguyễn Xuân Duy, khoa Tim mạch, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, chẩn đoán ông Trịnh bị tổn thương rất nặng cả ba nhánh động mạch vành chính. Nếu không can thiệp kịp thời, nguy cơ tắc mạch hoàn toàn dẫn đến nhồi máu cơ tim có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Người bệnh còn bị hẹp khít động mạch đốt sống trái - dấu hiệu cho thấy xơ vữa trên toàn hệ mạch, không riêng ở tim.

Kết quả chụp CT cho thấy tổn thương rất nặng cả ba nhánh động mạch vành chính nuôi tim. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ông Trịnh được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, bác sĩ tái thông mạch vành bằng can thiệp qua da nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn. Trong quá trình can thiệp, êkíp siêu âm trong lòng mạch để đánh giá chính xác vị trí, mức độ, đặc điểm tổn thương. Người bệnh được đặt tổng 4 stent, giúp tái thông các nhánh động mạch vành bị hẹp nặng, khôi phục dòng máu nuôi tim. Sau đó, dấu hiệu thiếu máu cơ tim được cải thiện, ông xuất viện sau một tuần, cần dùng thuốc lâu dài và tái khám định kỳ.

Theo bác sĩ Duy, ở những người có nhiều bệnh nền (tăng huyết áp, đái tháo đường và rối loạn mỡ máu) như ông Trịnh, tình trạng xơ vữa động mạch thường tiến triển âm thầm trong nhiều năm mà không gây triệu chứng. Các mảng xơ vữa hình thành từ từ, làm lòng mạch hẹp dần nhưng cơ thể vẫn cố gắng thích nghi bằng cách tăng tuần hoàn bù trừ. Vì vậy, người bệnh chỉ cảm thấy mệt khi gắng sức - biểu hiện của thiếu máu cơ tim.

Phát hiện bệnh sớm giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, giảm nguy cơ biến chứng. "Đặt stent không có nghĩa là bệnh được chữa khỏi hoàn toàn, chỉ giúp tái thông đoạn mạch bị hẹp", bác sĩ Duy nói, thêm rằng nếu không kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, tái hẹp hoặc xuất hiện tổn thương mới ở các mạch khác vẫn có thể xảy ra.

Bác sĩ Duy khuyến cáo những người trên 40 tuổi, đặc biệt có bệnh nền tim mạch, hút thuốc, nên kiểm tra sức khỏe tim mạch định kỳ, ngay cả khi chưa có triệu chứng đau ngực. Mỗi người nên duy trì lối sống lành mạnh như giảm muối, hạn chế chất béo bão hòa, đồ chiên rán, tăng cường rau xanh, kiểm soát cân nặng, tập thể dục đều.

Ly Nguyễn