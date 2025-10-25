Hai túi phình động mạch não gây mờ mắt

TP HCMChị Như, 34 tuổi, mờ mắt nhiều tuần, đau đầu âm ỉ, bác sĩ chẩn đoán có hai túi phình động mạch cảnh gần dây thần kinh thị giác.

Kết quả chụp MRI mạch não của chị Như cho thấy một túi phình ở động mạch cảnh trong trái, đường kính cổ túi khoảng 6 mm rộng 8 mm; túi phình còn lại ở bên phải kích thước nhỏ hơn. BS.CKI Dương Đình Hoàn, Trưởng Đơn vị Can thiệp Thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết đây là vị trí mạch máu nằm sát dây thần kinh thị giác, nguy cơ vỡ cao và có thể dẫn tới xuất huyết dưới nhện, đột quỵ.

Bác sĩ chỉ định can thiệp túi phình bên trái để tránh nguy cơ vỡ mạch, xuất huyết nghiêm trọng. Người bệnh được can thiệp mạch máu bằng cách đặt stent thay đổi dòng chảy. Bác sĩ Hoàn cho biết kỹ thuật này cho phép điều hướng dòng chảy trong lòng mạch, giảm áp lực lên túi phình và giúp thành mạch được tái cấu trúc tự nhiên thay vì phải phẫu thuật mở sọ như trước đây.

Bác sĩ Hoàn (giữa) cùng êkíp đặt stent can thiệp mạch máu não cho chị Như. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ luồn ống thông từ động mạch đùi phải lên não, đặt stent chuyển dòng qua vị trí túi phình động mạch cảnh trong trái. Sau hơn hai giờ can thiệp dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch can thiệp số hóa xóa nền (DSA), stent được mở ra đúng vị trí, dòng máu não lưu thông ổn định. Túi phình còn lại ở bên phải, bác sĩ tư vấn theo dõi và kiểm tra định kỳ 6 tháng một lần để đánh giá tình trạng phát triển của túi phình.

Hậu phẫu, người bệnh tỉnh táo, cử động tứ chi bình thường, phản xạ đồng tử hai bên tốt. Ba ngày sau can thiệp, sức khỏe chị Như ổn định, xuất viện.

Sau can thiệp đặt stent chuyển dòng, người bệnh cần uống thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép ít nhất ba tháng, tái khám định kỳ để đánh giá lưu thông trong stent và tình trạng túi phình. Trường hợp túi phình có dấu hiệu phát triển nhanh, thay đổi hình dạng, bác sĩ sẽ xem xét can thiệp sớm để phòng ngừa biến chứng.

Theo bác sĩ Hoàn, túi phình mạch máu não là bệnh lý diễn tiến âm thầm, nhiều người không có triệu chứng cho đến khi vỡ, khiến tỷ lệ tử vong hoặc tàn phế cao. Những túi phình nhỏ dưới 5 mm, bác sĩ thường ưu tiên theo dõi bởi phẫu thuật hay can thiệp nội mạch đều tiềm ẩn rủi ro biến chứng.

Để giảm nguy cơ tái hình thành túi phình, người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, không hút thuốc lá hay uống rượu bia. Khi có dấu hiệu đau đầu dai dẳng, nhìn mờ, tê yếu nửa người hoặc chóng mặt kéo dài, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra. Phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn bảo toàn được chức năng thần kinh, thị giác và chất lượng sống lâu dài.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi