Hai tháng tiểu ra máu mới phát hiện ung thư niệu mạc

TP HCMÔng Khang, 75 tuổi, tiểu ra máu suốt hai tháng, đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán khối u ác tính niệu mạc nên phẫu thuật cắt thận và niệu quản, chóp bàng quang.

Kết quả chụp CT 1975 lát cắt tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận một khối u nằm kín đáo ở đài trên thận phải của ông Khang. Bác sĩ nội soi bàng quang, niệu quản và thận, lấy mẫu sinh thiết kết quả là ung thư niệu mạc (ung thư biểu mô đường tiết niệu trên), có thể ảnh hưởng đến hệ tiết niệu.

Chụp CT cho thấy ông Khang có một khối u niệu mạc ở thận phải. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, giải thích khác với ung thư thận thường bắt nguồn từ các tế bào nhu mô của thận, ung thư niệu mạc bắt nguồn từ các tế bào biểu mô đường tiết niệu, tức lớp mô lót các bộ phận của hệ tiết niệu như bàng quang, thận, niệu quản. Ung thư có khả năng lan đến các cơ quan, mô khác trong cơ thể.

Ở giai đoạn đầu, bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng, một số trường hợp xuất hiện tình trạng tiểu máu như ông Khang. Tế bào ung thư niệu mạc xâm lấn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ tiết niệu như thận, niệu quản và bàng quang. Nếu tổn thương lan rộng, ung thư có thể cản trở khả năng lọc máu và loại bỏ chất độc của thận, dẫn đến suy giảm chức năng thận. Do đó, phương pháp tối ưu là cắt thận, niệu quản và chóp bàng quang cùng bên.

Ông Khang lớn tuổi nên bác sĩ chọn phương pháp phẫu thuật nội soi với sự hỗ trợ của robot Da Vinci Xi để tránh đường mổ dài, nguy cơ mất máu, mất sức như mổ mở và nội soi truyền thống.

Robot Da Vinci Xi có 4 cánh tay thanh mảnh, có thể thay đổi camera linh hoạt giữa các tay. Khi mổ cắt thận phải ở phía trên xong, bác sĩ có thể di chuyển xuống phía dưới để cắt niệu quản và chỏm bàng quang mà không cần tạo đường mổ mới. Bàn mổ có thể định vị được tư thế nằm của người bệnh phù hợp với các giai đoạn phẫu thuật và vị trí các cánh tay robot. Nhờ đó, bác sĩ không cần phải đổi tư thế của bệnh nhân mà có thể tiến hành cuộc mổ liền mạch, cắt từ trên thận xuống đến bàng quang.

Êkíp mổ cùng với PGS Chuyên cắt u niệu mạc cho ông Khang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 48 giờ phẫu thuật, vết mổ ít đau nên ông Khang tập đi lại, sinh hoạt, ăn uống bình thường trở lại. Theo PGS Chuyên, khối u chưa di căn, cuộc phẫu thuật đã triệt căn ung thư nên người bệnh không cần hóa - xạ trị. Thận còn lại của người bệnh ổn định, có thể đảm đương được chức năng lọc máu, lọc chất độc của cơ thể. Ông Khang cần tái khám định kỳ 3 tháng một lần trong một năm đầu tiên để theo dõi sức khỏe, tránh ung thư tái phát.

Bác sĩ lưu ý, người có các triệu chứng như đau lưng dai dẳng, mệt mỏi, giảm cân không rõ nguyên nhân, tiểu buốt, đặc biệt tiểu ra máu, hoặc có nguy cơ cao như hút thuốc lá, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất độc hại... cần kiểm tra sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện ung thư và điều trị hiệu quả.

Hà Thanh

*Tên người bệnh đã được thay đổi