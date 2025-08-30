Tiểu máu - dấu hiệu viêm cầu thận

Nước tiểu đổi màu, lẫn máu là dấu hiệu cảnh báo bất thường ở thận, trong đó viêm cầu thận là bệnh lý nguy hiểm cần phát hiện sớm.

Tiểu máu xảy ra khi hồng cầu rò rỉ vào đường tiểu, khiến nước tiểu đổi màu từ hồng nhạt, đỏ tươi cho đến nâu sẫm. Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thế Trường, Phó khoa Tiết niệu - Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết không chỉ nước tiểu đỏ mới nguy hiểm mà ngay cả những thay đổi nhỏ về màu sắc cũng có thể phản ánh tình trạng tổn thương ở thận. Có những trường hợp tiểu máu vi thể, nghĩa là lượng máu rất ít, không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ được phát hiện khi làm xét nghiệm.

Theo bác sĩ Trường, trong số nhiều nguyên nhân gây tiểu máu, viêm cầu thận được xem là yếu tố đáng lo ngại nhất. Cầu thận đóng vai trò như bộ lọc của cơ thể, có nhiệm vụ loại bỏ chất thải, độc tố, đồng thời giữ lại các tế bào máu và protein cần thiết. Khi cầu thận viêm, cấu trúc này suy yếu, hồng cầu dễ dàng thoát ra ngoài, khiến nước tiểu đổi màu và xuất hiện bọt. Người bệnh có thể có những biểu hiện kèm theo như phù mặt, phù chân, tiểu ít, mệt mỏi, huyết áp tăng cao. Đây đều là dấu hiệu cho thấy thận đang chịu tổn thương nghiêm trọng.

Bác sĩ Trường khám và tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm cầu thận có thể tiến triển âm thầm, đặc biệt ở thể mạn tính. Người bệnh có thể không nhận thấy triệu chứng rõ rệt trong thời gian dài. Đến khi được phát hiện, chức năng thận đã suy giảm đáng kể, thậm chí đã suy thận, buộc phải lọc máu định kỳ hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Không ít trường hợp bệnh chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe hoặc làm xét nghiệm do một vấn đề khác.

Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào về màu sắc và tính chất của nước tiểu, mọi người cần đi khám sớm giúp xác định nguyên nhân, phân biệt viêm cầu thận với các bệnh lý khác như sỏi đường tiết niệu, viêm bàng quang, u đường tiết niệu. Xét nghiệm máu, nước tiểu, siêu âm thận, chụp CT hoặc sinh thiết thận trong một số trường hợp cho phép bác sĩ đưa ra chẩn đoán chính xác.

Nếu được phát hiện sớm, viêm cầu thận hoàn toàn có thể kiểm soát được. Tùy thuộc nguyên nhân và mức độ tổn thương, người bệnh được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng viêm, thuốc ức chế miễn dịch, kháng sinh hoặc điều trị hỗ trợ nhằm giảm huyết áp, kiểm soát phù nề, cân bằng nước - điện giải.

Thay đổi lối sống đóng vai trò không nhỏ trong bảo vệ chức năng thận. Người bệnh nên duy trì chế độ ăn nhạt, tránh lạm dụng rượu bia, thuốc lá, hạn chế sử dụng thuốc giảm đau, thuốc nam không rõ nguồn gốc vì có thể gây độc cho thận. Thường xuyên kiểm tra huyết áp, đường huyết và khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm những bất thường, ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Trường lưu ý tiểu máu là dấu hiệu lâm sàng quan trọng, không chỉ gặp trong viêm cầu thận mà còn có thể liên quan đến nhiều bệnh khác ở hệ tiết niệu như u thận, u niệu quản, bàng quang, tuyến tiền liệt... Khi xuất hiện triệu chứng này, cần đến bệnh viện khám sớm để bác sĩ chuyên khoa thận - tiết niệu xác định chính xác nguyên nhân, điều trị đúng và kịp thời.

Thu Giang