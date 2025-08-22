Hút thuốc lá có nguy cơ suy thận không?

Chồng tôi 45 tuổi hút thuốc lá thường xuyên, gần đây đi tiểu nhiều, mệt mỏi, chán ăn. Hút thuốc có gây suy thận không? (Trân, 38 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Số người mắc bệnh thận mạn tính đang gia tăng, ước tính chiếm khoảng 12,8% dân số trưởng thành tại Việt Nam, tương đương hơn 8,7 triệu người. Do đó, ngăn ngừa các yếu tố nguy cơ mắc bệnh rất quan trọng.

Hút thuốc lá gây ra nhiều bệnh nguy hiểm, trong đó có ung thư. Đây là một trong những yếu tố gây nguy cơ suy thận ở người lớn, đặc biệt người bị tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Khói thuốc lá chứa hơn 4.000 chất khác nhau, tác động tiêu cực đến sức khỏe gồm cả người hút và người xung quanh (hút thuốc lá thụ động).

Cadmium có trong thuốc lá tiềm ẩn nguy cơ làm tổn thương thận. Hút thuốc lá còn tăng kích hoạt tiểu cầu, rối loạn hệ thống đông cầm máu và làm tổn thương nội mô nói chung. Các cơ chế này có thể ảnh hưởng đến chức năng lọc cầu thận, do làm tổn thương các tế bào nội mô mạch máu trong thận. Những tổn thương này không xảy ra ngay lập tức mà tích tụ theo thời gian, gây ra những thay đổi về cấu trúc trong thận, dẫn đến bệnh thận.

Nicotine có trong thuốc lá còn làm tăng sinh các tế bào trung mô nằm trong cầu thận - có vai trò quan trọng trong việc điều hòa chức năng thận. Sự tăng sinh quá mức của các tế bào này có thể dẫn đến các vấn đề về thận và suy giảm chức năng thận. Với người bệnh tiểu đường, hút thuốc lá gây ra các bất thường về chức năng thận có thể liên quan đến tình trạng kháng insulin.

Các chuyên gia khuyến cáo bỏ thuốc lá sớm là biện pháp hiệu quả để ngăn ngừa bệnh thận ở người lớn, góp phần giảm số ca mắc mới bệnh thận mạn hàng năm trong nhóm dân số này. Chồng của chị hút thuốc có triệu chứng đi tiểu nhiều, mệt mỏi, chán ăn... nên cai hút và đi khám để bác sĩ có thể kiểm tra và chẩn đoán.

BS.CKII Hồ Tấn Thông

Đơn vị Nội thận - Lọc máu

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7