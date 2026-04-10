Hai chị em cùng điều trị vô sinh

Hà NộiHồng, 34 tuổi, vô sinh thứ phát, còn em gái là Hà sảy thai 3 lần, đều phải thụ tinh trong ống nghiệm để có con.

Sau khi có con đầu lòng, chị Hồng hai lần mang thai ngoài tử cung phải cắt cả hai vòi trứng. Vợ chồng thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), thu được 6 phôi ngày 5 trữ đông, song phải hoãn chuyển phôi 3 chu kỳ để chị Hồng điều trị niêm mạc mỏng và viêm phụ khoa.

Hà, 30 tuổi, sảy thai liên tiếp 3 lần trong 5 năm. Bác sĩ IVF Tâm Anh phát hiện Hà sảy thai do hội chứng Anti-phospholipid (APS) không rõ nguyên nhân. Đây là bệnh tự miễn, trong đó cơ thể sản xuất kháng thể kháng phospholipid ảnh hưởng đến quá trình hình thành và nuôi dưỡng thai. Ngoài ra, Hà dính buồng tử cung khiến đáy tử cung bị kéo lõm vào lòng tử cung. Tình trạng này có thể là hệ quả của những lần sảy thai, can thiệp hút thai trước đó.

Vợ chồng Hà cũng quyết định IVF để có con. Hai chị em thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm ăn uống, nghỉ ngơi, nhắc nhở dùng thuốc đúng liệu trình giúp IVF thuận lợi.

Ngày chị Hồng chuyển phôi vào tử cung thì Hà được chọc hút noãn. BS.CKI Lê Đức Thắng siêu âm ghi nhận trứng của Hà kém phát triển, trưởng thành không đồng đều, chọc hút chỉ thu được 2 trứng đủ điều kiện thụ tinh ngay. Các trứng non được phân loại theo mức độ trưởng thành, tiếp tục nuôi dưỡng trong môi trường nội tiết. Kết quả, các chuyên viên phôi học thu thêm được 3 trứng trưởng thành, nâng cao tỷ lệ có thai.

Bác sĩ IVF Tâm Anh chọc hút noãn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Mẫu tinh trùng của người chồng được lọc rửa, thụ tinh với trứng trong ống nghiệm và nuôi cấy trong tủ time-lapse tích hợp trí tuệ nhân tạo, tạo được 3 phôi ngày 5. Toàn bộ phôi được trữ đông trong thời gian bác sĩ phẫu thuật nội soi cho Hà cắt dính, tạo hình buồng tử cung giống bình thường phù hợp chuyển phôi.

Hồng đậu thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên, còn buồng tử cung của Hà cũng hồi phục và niêm mạc đủ điều kiện. Cô được chuyển một phôi ngày 5 vào buồng tử cung, tiêm thuốc kháng đông máu mỗi ngày. Khi nhận kết quả đậu thai, Hà tính toán: "Nếu thai kỳ thuận lợi, hai đứa trẻ của chị em chúng tôi sẽ sinh cùng năm".

Theo bác sĩ Thắng, trường hợp chị em Hồng - Hà vô sinh không liên quan yếu tố di truyền hay tiền sử gia đình. Vô sinh nguyên phát ở nữ giới thường do rối loạn phóng noãn như hội chứng buồng trứng đa nang, suy giảm dự trữ buồng trứng, bất thường bẩm sinh cơ quan sinh dục. Trong khi vô sinh thứ phát hay gặp sau các biến cố sản khoa như viêm nhiễm, thai ngoài tử cung, sảy thai nhiều lần hoặc can thiệp buồng tử cung dẫn đến tổn thương niêm mạc. Ngoài ra, ảnh hưởng của lối sống, môi trường cũng khiến nữ giới tăng nguy cơ vô sinh.

Hiện, nhiều phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại như nuôi trưởng thành trứng non trong ống nghiệm, nuôi cấy phôi nang, trữ đông phôi, sàng lọc phôi, xét nghiệm xác định thời điểm niêm mạc tử cung tiếp nhận phôi (ERA test)... mở rộng cơ hội có con cho nhiều trường hợp khó điều trị.

Tại IVF Tâm Anh, năm 2021-2025, kết quả có thai cộng dồn trên tất cả nhóm bệnh nhân trung bình đạt 82,8%, ở nhóm từng điều trị thất bại nhiều lần là 72,3%.

Trịnh Mai