Vô sinh thứ phát do nhiều bệnh phụ khoa

TP HCMChị Hiền, 38 tuổi, bị đa u xơ, viêm nội mạc tử cung và lạc nội mạc tử cung, giảm dự trữ buồng trứng nên vô sinh thứ phát, muốn có con thứ hai phải thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát là tình trạng vô sinh sau khi đã có con hoặc từng có thai. Vợ chồng chị Hiền sống ở Ireland, đã có một con 5 tuổi. Chị từng thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và mổ bóc u xơ tử cung tại đây, hai lần chuyển phôi không đậu thai. Năm ngoái, họ về Việt Nam, đến khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 để khám.

ThS.BS Trần Ngọc Hà Giang ghi nhận tử cung chị Hiền còn đa u xơ, kèm lạc nội mạc tử cung và viêm nội mạc tử cung mạn tính, giảm dự trữ buồng trứng. Các bệnh lý này gây biến đổi cấu trúc tử cung, rối loạn nhu động tử cung, chèn ép tắc vòi trứng, sẹo tử cung... ảnh hưởng đến quá trình thụ thai và làm tổ của phôi thai. Đây là nguyên nhân khiến chị Hiền khó có thai tự nhiên cũng như điều trị hỗ trợ sinh sản thất bại.

Bác sĩ Giang tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Hoài Thương

Bác sĩ chỉ định chị Hiền dùng thuốc kích thích buồng trứng, thu noãn thụ tinh với tinh trùng của người chồng. Phôi thai được nuôi cấy trong hệ thống tủ Time-lapse hiện đại giúp theo dõi hình thái và sự phân chia liên tục của phôi. Vợ chồng chị Hiền tạo được tổng cộng 6 phôi chất lượng tốt, gồm hai phôi ngày 3 và 4 phôi ngày 5. Toàn bộ phôi được trữ đông chờ điều trị kiểm soát các vấn đề ở tử cung.

Với tình trạng viêm nội mạc tử cung mạn tính mức độ nặng, bác sĩ Giang chỉ định người bệnh dùng thuốc kháng sinh trong vòng hai tuần. Cuối năm 2024, chị từ Ireland trở lại Việt Nam 2 lần để tiêm hai mũi ức chế lạc nội mạc tử cung, mỗi mũi cách nhau 28 ngày.

Khi tình trạng ổn định, bác sĩ Giang xây dựng phác đồ chuẩn bị niêm mạc tử cung cho bệnh nhân đến khi đủ điều kiện, chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung. Chị Hiền đậu thai ngay, hiện thai kỳ 21 tuần, phát triển khỏe mạnh. Họ còn 5 phôi trữ đông, dự kiến vài năm tới về Việt Nam để chuyển phôi và sinh thêm con.

Thống kê của Bộ Y tế, tỷ lệ vô sinh thứ phát tại Việt Nam tăng 15-20% mỗi năm, chiếm hơn 50% trường hợp vô sinh. Ở phụ nữ, nguyên nhân vô sinh thứ phát rất đa dạng, có thể do vấn đề ở ống dẫn trứng (tắc, ứ dịch), buồng tử cung (u xơ, polyp, sẹo hoặc dính, lạc nội mạc tử cung), rối loạn nội tiết tố, giảm số lượng và chất lượng trứng, nhiễm trùng cơ quan sinh dục, tiền sử nạo phá thai... Nhiều trường hợp cùng lúc mắc nhiều bệnh lý khiến việc điều trị hiếm muộn trở nên khó khăn và kéo dài hơn.

Theo bác sĩ Giang, tuổi tác càng cao, số lượng và chất lượng trứng càng giảm, nguy cơ mắc các bệnh lý ảnh hưởng sức khỏe tổng thể và sức khỏe sinh sản càng cao, làm giảm tỷ lệ thụ thai, tăng nguy cơ vô sinh hoặc các biến chứng thai kỳ như sẩy thai, sinh non, thai dị tật... Do đó, phụ nữ nên sinh đủ con trước tuổi 35. Vợ chồng sau một năm cố gắng thụ thai nhưng không thành công nên khám và điều trị sớm.

Tại IVF Tâm Anh, năm 2024 tỷ lệ đậu thai sau các lần chuyển phôi trung bình đạt gần 79%, ở phụ nữ dưới 28 tuổi là gần 85%. Người bệnh ở tỉnh xa hoặc nước ngoài được bác sĩ hỗ trợ theo dõi và điều trị từ xa, giảm trở ngại khoảng cách, giúp sớm có con với chi phí tiết kiệm.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi