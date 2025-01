Gần đây tôi hay đau họng, sờ thấy hạch ở cổ, ấn vào hơi đau. Hạch cổ có phải dấu hiệu ung thư vòm họng không? (Văn Hạnh, Đồng Tháp)

Trả lời:

Ung thư vòm họng thuộc nhóm ung thư ở vùng đầu cổ, xảy ra khi các tế bào lót vùng vòm họng (vùng cấu trúc giải phẫu nằm ở phía sau mũi) phát triển bất thường ngoài tầm kiểm soát.

Ung thư vòm họng giai đoạn sớm thường không có triệu chứng hoặc triệu chứng không đặc trưng, dễ nhầm lẫn với các bệnh mũi xoang khác như viêm xoang, viêm mũi, vẹo vách ngăn mũi. Ở giai đoạn muộn hơn, người bệnh có thể xuất hiện khối vùng cổ do hạch di căn phì đại. Đa phần triệu chứng ung thư vòm họng chỉ xuất hiện khi khối u đã xâm lấn cấu trúc xung quanh hoặc chèn ép, di căn đến các cơ quan khác.

Hạch cổ có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau như viêm mũi họng, nhiễm siêu vi đường hô hấp nhưng cũng có khả năng là dấu hiệu ung thư di căn đến hạch cổ. Nếu các hạch cổ xuất hiện trong một thời gian ngắn và tự biến mất thường là hạch lành tính. Ngược lại, hạch do ung thư không biến mất, có xu hướng to dần theo thời gian.

Hạch cổ phát triển gây chèn ép vùng vòm họng và các cấu trúc xung quanh, có thể gây ra các triệu chứng tương ứng như nghẹt mũi, chảy máu hoặc dịch mũi, đau tai, ù tai, giảm thính lực, nhìn đôi, nhìn mờ, đau đầu. Triệu chứng khác của ung thư vòm họng có thể xảy ra gồm sụt cân, xanh xao, mệt mỏi, ăn uống kém. Bạn tự sờ thấy hạch ở cổ, tuy nhiên chưa thể xác định chính xác bản chất hạch này là lành tính hay ác tính. Bạn nên đến khám tại các bệnh viện có khoa Ung bướu hoặc khoa Tai mũi họng để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác.

Khám sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm (nếu có) và có kế hoạch điều trị kịp thời. Thói quen sống lành mạnh, suy nghĩ tích cực, hạn chế sử dụng chất kích thích hay tiếp xúc các chất có hại, góp phần phòng ngừa, giảm nguy cơ mắc bệnh và nâng cao hiệu quả điều trị bệnh.

BS.CKI Nguyễn Chí Thanh

Đơn vị Ung Bướu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7