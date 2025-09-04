Hạ nhịp tim đột ngột do dùng toa thuốc cũ

TP HCMBà Mai, 75 tuổi, mắc bệnh tim nhiều năm, tự mua thuốc uống mà không đi khám định kỳ, nay chóng mặt, xây xẩm do hạ nhịp tim đột ngột.

BS.CKI Hoàng Thị Bình, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bà Mai nhập viện trong tình trạng mệt nhiều, chóng mặt không thể ngồi vững, đánh trống ngực từng cơn, nhịp tim 42-45 lần một phút (người bình thường 60-100 nhịp mỗi phút). Khi nhịp tim dưới 50 lần một phút lúc nghỉ được gọi là nhịp tim chậm (rối loạn nhịp chậm). Bà Mai có tiền sử tăng huyết áp, rung nhĩ, suy tim, bệnh mạch vành đã đặt stent. Bà tái khám ở bệnh viện tỉnh, lần gần nhất là hơn một năm trước. Từ đó bà mua thuốc điều trị các bệnh tim này theo toa cũ, uống đều đặn hàng ngày.

Theo bác sĩ Bình, có nhiều nguyên nhân gây nhịp tim chậm như suy giảm chức năng nút tạo nhịp của tim (suy nút xoang), sự dẫn truyền nhịp trong tim bị bất thường (nghẽn đường dẫn truyền nhĩ thất), bệnh tim bẩm sinh, bệnh mạch vành, sau phẫu thuật tim, rối loạn điện giải, suy giáp... "Thay vì cần tái khám định kỳ để bác sĩ kiểm tra và điều chỉnh thuốc thì bà Mai tự ý uống thuốc theo toa cũ gây ra tác dụng phụ làm giảm nhịp tim nghiêm trọng", bác sĩ Kiều nói. Rối loạn nhịp tim chậm không được can thiệp kịp thời gây hoa mắt, chóng mặt, suy tim nặng lên... Trường hợp nặng, người bệnh có thể ngất xỉu do thiếu máu lên não, tử vong.

Bác sĩ điều chỉnh thuốc kiểm soát nhịp tim, kháng đông dự phòng huyết khối, thuốc trợ tim. Nhịp tim của bà tăng 70 lần một phút, xuất viện sau một tuần.

Bác sĩ Bình căn dặn bà Mai tuân thủ lịch tái khám sau khi xuất viện. Ảnh: Hạ Vũ

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên bệnh nhân tim mạch nên đi khám định kỳ. Song, nhiều người chỉ đi khám một lần để bác sĩ chẩn đoán bệnh và kê đơn, sau đó duy trì uống thuốc theo toa cũ. Điều này nguy hiểm bởi sau một thời gian sử dụng thuốc, tình trạng bệnh thay đổi. Một số biến chứng có thể xảy ra do lạm dụng toa thuốc cũ gồm rối loạn nhịp tim, suy tim, bệnh mạch vành, đột quỵ do huyết khối.

Để bảo vệ sức khỏe tim mạch, người bệnh cũng cần bỏ uống rượu bia, không hút thuốc lá, hạn chế thức khuya, ngủ không đủ giấc, stress kéo dài... Có chế độ dinh dưỡng khoa học, bổ sung các loại thực phẩm lành mạnh như rau xanh, cá, cắt giảm mỡ động vật, thực phẩm nhiều cholesterol xấu như trứng, sữa nguyên kem, tăng cường hoạt động thể chất, chọn bộ môn thể thao phù hợp.

Tim đập chậm có thể không biểu hiện triệu chứng rõ rệt. Tuy nhiên, người bệnh nên đi khám nếu nhịp tim chậm kéo dài, hoặc tim đập chậm kèm đau thắt ngực, khó thở, chóng mặt, ngất xỉu... Người trưởng thành nên khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi