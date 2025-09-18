5 thực phẩm giàu chất béo tốt cho phái đẹp

Chất béo không bão hòa từ dầu ô liu, quả bơ, các loại hạt, cá và trứng có thể giúp phụ nữ cân bằng nội tiết tố nữ, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Chất béo thực hiện nhiều chức năng quan trọng trong hoạt động sống của cơ thể nữ như tiêu hóa, chuyển hóa, cung cấp năng lượng, tăng cường sức đề kháng, xây dựng tế bào, sản xuất hormone sinh dục. 4 loại phổ biến là chất béo không bão hòa đơn, không bão hòa đa, bão hòa và chuyển hóa.

Dược sĩ Đỗ Xuân Hòa, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thông thường phụ nữ cần khoảng 45-75 g chất béo trong tổng 2.000 kcal mỗi ngày, song lượng kcal mỗi ngày còn phụ thuộc vào độ tuổi, giới tính, mức độ hoạt động thể chất và tình trạng sức khỏe tổng thể. Phái đẹp nên ưu tiên chất béo từ những loại thực phẩm dưới đây.

Dầu ô liu cung cấp nguồn chất béo không bão hòa đơn tốt cho tim mạch và nội tiết tố nữ. Một thìa canh có khoảng 14 g chất béo, kèm vitamin E, K và nhiều chất chống oxy hóa giúp làm chậm lão hóa, bảo vệ da, tăng cường sức khỏe tổng thể. Dùng dầu ô liu thay thế bơ hay chất béo động vật cũng giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hỗ trợ duy trì cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai.

Quả bơ 100 g có khoảng 14,7 g chất béo và 160 kcal, chủ yếu là axit oleic - một loại axit béo không bão hòa đơn có đặc tính chống viêm, hỗ trợ cân bằng nội tiết, phòng ngừa ung thư. Bơ giàu chất xơ, lutein tốt cho mắt, kali giúp điều hòa huyết áp, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Các loại hạt giàu chất béo lành mạnh, protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Ăn hạt thường xuyên hỗ trợ cân bằng nội tiết, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2 và kiểm soát cân nặng. Trung bình 28 g hạnh nhân chứa 14,1 g chất béo, hạt óc chó 18,5 g chất béo. Nên ăn đa dạng các loại hạt để hỗ trợ sức khỏe sinh sản, tim mạch và sắc đẹp.

Chất béo từ cá hồi, cá thu hỗ trợ sinh lý phụ nữ. Ảnh: Đình Diệu

Cá béo chứa nhiều axit béo không bão hòa và omega-3 có tác dụng bảo vệ tim mạch, tăng cường trí não, giảm viêm. Nên ăn 2 bữa cá béo mỗi tuần, khoảng 88 g cá nấu chín.

Trứng có protein, chất béo lành mạnh cùng nhiều dưỡng chất quan trọng. Lòng đỏ trứng chứa vitamin D, choline hỗ trợ hoạt động của gan, não và hệ thần kinh, giàu lutein tốt cho mắt. Đây là thực phẩm quen thuộc nhưng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe phụ nữ.

Ngoài dinh dưỡng, dược sĩ Hòa khuyến nghị tập thể dục, ngủ đủ và giảm căng thẳng để hỗ trợ cân bằng nội tiết. Vận động giúp cải thiện lưu thông máu, giảm stress, tăng nhạy insulin. Thường xuyên bổ sung các tinh chất từ các thảo dược như lepidium meyenii và p. leucotomos giúp cơ thể tự sản xuất bộ ba nội tiết tố estrogen, progesterone, testosterone theo nhu cầu tự nhiên của cơ thể, từ đó cải thiện sinh lý nữ, duy trì sắc vóc.

Nếu có dấu hiệu rối loạn hormone như kinh nguyệt thất thường, rụng tóc hay đổ mồ hôi đêm, nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị.

Đình Diệu