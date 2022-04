'Giáo viên ra sức ngăn con tôi thi vào lớp 10 trường top'

'Khẳng định có thi cũng trượt 100%, giáo viên tìm đủ mọi cách, đọc tờ khai trước lớp để gây sức ép khiến con tôi từ bỏ nguyện vọng'.

Thông tin lan truyền trên nhiều diễn đàn về việc một số trường THCS ở Hà Nội vận động, thậm chí yêu cầu học sinh lớp 9 có học lực kém phải chuyển sang trường tư, trường nghề hoặc cam kết không thi vào lớp 10 công lập, đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Lý do nhà trường đưa ra là những em học lực kém nhiều khả năng sẽ trượt kỳ thi vào lớp 10, chuyển hướng học nghề là giải pháp phù hợp hơn. Nhiều độc giả VnExpress có con em đang ở độ tuổi này cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Độc giả Nghiemthanhhuyen chia sẻ: "Con gái tôi suốt bốn năm học THCS đều là học sinh giỏi. Năm con thi vào 10, tôi cũng chọn một trường top (hàng năm tuyển sinh với mức điểm khá cao), nhưng giáo viên cứ gọi đi gọi lại, bảo rằng nếu cứ thi thì 100% sẽ trượt, và tư vấn cho con tôi thi trường điểm thấp hơn với thái độ rất căng thẳng.

Thậm chí, cô giáo còn đọc cả tờ khai nguyện vọng của con tôi trước lớp, rồi hỏi ý kiến các học sinh trong lớp để gây áp lực cho con. Sau thời gian đó, gia đình tôi vẫn kiên quyết không đồng ý với tư vấn của giáo viên, quyết cho con thi theo nguyện vọng. Cuối cùng, con đã thi đỗ, thậm chí còn thừa điểm.

Tôi được biết, ở lớp, cô giáo cũng gọi hơn chục phụ huynh khác có con học lực yếu đến để tư vấn riêng với mục đích khuyên chọn trường dân lập hoặc không thi vào lớp 10, tránh ảnh hưởng đến thành tích của trường. Thực trạng này đã và đang diễn ra ở các trường từ rất lâu rồi, nhưng tới giờ vẫn chưa được chấn chỉnh".

Cũng bị giáo viên yêu cầu làm đơn cam kết không thi vào lớp 10 do học lực của con không tốt, bạn đọc Gamefor126 bức xúc: "Gia đình tôi cũng đang nằm trong tình trạng tương tự. Tôi mong muốn cho con đi thi thử sức nhưng giáo viên thông báo rằng cháu không đủ điều kiện tham gia thi tuyển sinh do thi thử chỉ được 4 điểm và yêu cầu gia đình làm đơn cam kết, nếu không sẽ cho cháu học lại lớp 9. Gần nửa số phụ huynh trong lớp con tôi cũng nhận được thông báo này. Một số phụ huynh đã làm đơn và một số đã đi cửa sau cho thầy cô (do được phím trước là điểm chưa vào sổ). Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm rõ và triệt để thực trạng không cho học sinh đi thi tuyển sinh như thế này".

>> Phổ thông nhồi nhét, đại học nhàn tênh

"Nhà tôi có hai con thi tốt nghiệp THPT năm ngoái. Một cháu học lực trung bình, hồi thi vào lớp 10, cô giáo gây áp lực để con tôi không đăng ký thi, nhưng tôi quyết để con thi đến cùng. Một cháu học lực giỏi, định đăng ký vào trường top 2 thì cô giáo một mực định hướng vào trường top dưới cho chắc chắn đỗ. Kết quả, con thừa điểm đỗ vào trường top 2, nhưng lại lỡ đăng ký vào trường top 3 theo sự tư vấn của giáo viên. Thực tế, con số tỷ lệ đỗ vào trường công lập rất áp lực nên các trường luôn tìm cách tối ưu hóa để cạnh tranh thành tích", độc giả Nguyệt Tú Nguyễn nói thêm.

Trong khi đó, là một người từng trực tiếp bị giáo viên gây sức ép, ngăn cản thi vào trường top, bạn đọc Holynightking nhận định: "Năm 2008, tôi thi từ lớp 9 lên lớp 10, khi ấy có hai hình thức, một là thi tuyển ba môn Toán, Văn, Anh; hai là dựa vào địa bàn để xét chọn trường. Tôi thuộc diện được xét vào một trường gần như tệ nhất của quận và rất xa nhà, nổi tiếng là hay có học sinh đánh nhau.

Khi ấy, điểm số trên lớp tôi không cao, trung bình khoảng 7,5. Vào cuối năm, cả lớp 43 học sinh nhưng chỉ có bảy bạn (trong đó có tôi) đăng ký thi vào trường ở quận kế bên. Vào buổi họp phụ huynh cuối năm, cô giáo chủ nhiệm yêu cầu mẹ tôi phải ký cam kết rằng sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu con thi không đậu. Trong khi những bạn khác học lực nhất, nhì lớp thì không cần ký cam kết.

Kết quả là tôi thi đậu và dư tới ba điểm, trong khi bạn học giỏi nhất lớp (không bị yêu cầu ký cam kết) lại trượt và phải xin vào trường tệ nhất quận mà tôi đề cập ở trên. Lên cấp ba, tôi chăm học hơn và vươn lên vị trí nhất trường, đỗ vào trường Đại học danh giá của Sài Gòn và hiện nay đang viết luận án để tháng sau bảo vệ Tiến sĩ ở nước ngoài.

Đọc những câu chuyện mà nhiều phụ huynh chia sẻ hôm nay, tôi thấy giống hoàn cảnh của mình 15 năm trước. Nếu khi ấy tôi run sợ, nghe theo lời giáo viên, thì không biết giờ này sẽ ra sao? Tôi cho rằng, cách làm như vậy của thầy cô giáo thật đáng trách, nó sẽ làm lãng phí đi biết bao cơ hội của học trò, chỉ vì thành tích trước mắt".

Thành Lê tổng hợp

>> Con bạn có đang bị trường ngăn cản thi vào lớp 10? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.