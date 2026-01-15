Giảm sinh tinh do thoát vị bẹn

TP HCMAnh Tuấn, 30 tuổi, bị thoát vị bẹn khiến tinh hoàn bên phải sưng to chèn ép mạch máu làm giảm khả năng sinh tinh.

Xét nghiệm tinh dịch đồ của anh Tuấn tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM (IVF Tâm Anh TP HCM), ghi nhận 90% tinh trùng bất động. ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, phát hiện anh có khối thoát vị bẹn lớn, bìu bên phải sưng to.

Thoát vị bẹn là dị tật bẩm sinh, trong đó ống phúc tinh mạc không đóng hoàn toàn khiến mạc nối và nội tạng sa trễ xuống dưới chèn ép vùng bìu. Tình trạng này khiến các mạch máu nuôi tinh hoàn bị chèn ép, giảm khả năng sản xuất tinh trùng, chất lượng tinh binh kém do tăng độ phân mảnh DNA. Ngoài ra, tạng thoát vị không thể chui trở lại vào ổ bụng có thể gây phù nề, đau ở vùng sinh dục, thiếu máu nuôi lâu ngày gây nguy cơ hoại tử, nhiễm trùng.

Bác sĩ Huy cùng êkíp phẫu thuật bóc tách, đưa khối thoát vị trở lại ổ bụng, khâu đóng kín ống phúc tinh mạc và gia cố thành bẹn cho người bệnh. Anh Tuấn xuất viện trong ngày, sinh hoạt bình thường.

Bác sĩ Quang Huy (giữa) cùng êkíp phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn cho người bệnh. Ảnh: Đình Lâm

Sau 6 tháng phẫu thuật, anh Tuấn tái khám siêu âm vùng kín và xét nghiệm nội tiết ghi nhận hồi phục. Xét nghiệm tinh dịch đồ cho thấy lượng tinh trùng tăng gấp đôi, độ phân mảnh DNA giảm còn 10%, bằng tiêu chuẩn trung bình, độ di động tốt. Vợ chồng anh Tuấn được khuyên sinh hoạt tình dục đều đặn để có thể thụ thai tự nhiên.

Theo bác sĩ Huy, thoát vị bẹn ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, giảm sức khỏe sinh sản của nam giới, gây tâm lý tự ti, ngại gần gũi bạn đời và tăng nguy cơ các biến chứng nguy hiểm. Nam giới nên khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân hoặc khi có dấu hiệu bất thường ở vùng kín như khối phồng, cảm giác đau, nặng nề ở bìu... để điều trị sớm. Trường hợp cần thiết có thể trữ đông tinh trùng giúp bảo tồn khả năng sinh sản.

Hoài Thương

*Tên người bệnh đã được thay đổi