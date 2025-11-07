Chồng tôi bị thừa cân, ngủ ngáy to, giảm cân có hết ngủ ngáy không, làm gì để khỏi? (Phú Trương, 27 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Ngáy là âm thanh được tạo ra trong vòm họng khi ngủ do luồng không khí bị cản trở khi đi qua đường hô hấp trên. Âm thanh từ nhỏ đến rất to, ảnh hưởng đến giấc ngủ người bên cạnh.

Ở người thừa cân, béo phì, lớp mỡ dư thừa quanh cổ và vùng họng khiến đường thở bị thu hẹp, cản trở luồng không khí đi qua khi ngủ gây ngáy. Ngoài ra, các yếu tố như mệt mỏi sau một ngày làm việc dài, uống rượu bia, hút thuốc, tư thế ngủ nằm ngửa, uống thuốc an thần trước khi ngủ cũng gây ra tình trạng này. Nếu chồng bạn ngáy do nhóm nguyên nhân trên, nên giảm cân, tập thể dục đều đặn, hạn chế rượu bia, thay đổi tư thế ngủ (nằm nghiêng) có thể cải thiện.

Giảm cân giúp giảm hoặc hết ngủ ngáy nếu nguyên nhân do thừa cân, béo phì. Khi trọng lượng cơ thể giảm, lượng mỡ quanh cổ và vùng hầu họng giảm theo, đường thở mở rộng hơn, luồng khí lưu thông dễ dàng, giảm rung mô mềm vùng họng, từ đó giảm tiếng ngáy. Ngoài ra, giảm cân còn cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Bác sĩ Long đang tư vấn cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ngủ ngáy còn có thể do viêm amidan quá phát, hẹp eo họng, lệch vách ngăn mũi, quá phát cuốn mũi, polyp mũi, khối u vùng vòm, đáy lưỡi to... Khi tuổi tác tăng, các cơ vùng họng và lưỡi dần yếu đi, dễ xẹp khi nằm ngủ cũng gây ngủ ngáy.

Hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn cũng khiến người bệnh ngáy to, tình trạng diễn ra vài giây đến vài chục giây trong đêm, giật mình thức giấc thở lại. Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn gây đau đầu, mất tập trung, buồn ngủ ban ngày.

Nếu ngủ ngáy do bệnh lý hoặc ngưng thở khi ngủ, cần bác sĩ chẩn đoán và điều trị phù hợp; giảm cân chỉ hỗ trợ giảm một phần. Nếu chồng bạn ngáy trên ba lần mỗi tuần, ngáy to kèm ngưng thở khi ngủ, giật mình thở lại nhiều lần trong đêm; ban ngày buồn ngủ, mất tập trung, nhức đầu, ngáy kèm nghẹt thở... nên đến bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để đánh giá chính xác, điều trị kịp thời.

BS.CKI Nguyễn Phước Long

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM