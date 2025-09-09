Giảm 40 kg sau 14 tuần phẫu thuật thu nhỏ dạ dày

Ông Min, 54 tuổi, quốc tịch Đài Loan, béo phì nặng, sang Việt Nam phẫu thuật thu nhỏ dạ dày và giảm 40 kg sau 4 tháng.

Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, ông Min nặng 145 kg, chỉ số BMI gần 45, béo phì độ ba. Ông mắc nhiều bệnh lý như gan nhiễm mỡ độ ba, hội chứng ngưng thở khi ngủ, trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày, viêm loét hành tá tràng. Ông ăn kiêng giảm cân kết hợp vận động nhưng không hiệu quả, mỗi năm vẫn tăng trung bình 5-7 kg.

Ngày 5/9, tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết ông Min được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật SADI-S, cùng lúc thu nhỏ dạ dày kết hợp chuyển dòng mật tụy giúp quá trình giảm cân diễn ra hiệu quả, cải thiện các bệnh lý đi kèm.

Phương pháp này tạo ra sự thâm hụt năng lượng trong cơ thể. Khi cắt 70-80% thể tích dạ dày, người bệnh sẽ giảm nhu cầu tiêu thụ lượng thức ăn đồng thời kiểm soát cơn thèm ăn. Bước chuyển dòng mật tụy, nối ruột non trên (tá tràng) với một đoạn ruột non dưới (cách góc hồi manh tràng 300 cm) bằng một miệng nối giúp giảm hấp thu calo và chất béo. Nhờ đó, bệnh nhân giảm cân nhanh và ổn định lâu dài.

Theo bác sĩ Minh Hùng, người bệnh có thể giảm 85-90% trọng lượng thừa sau một đến hai năm khi phẫu thuật SADI-S, nhanh hơn so với phương pháp cắt dạ dày hình ống đơn thuần (hiệu quả chỉ khoảng 75%).

Bác sĩ Minh Hùng (ngoài cùng bên phải) thực hiện phẫu thuật nội soi cho ông Min. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, ông Min sức khỏe hồi phục tốt, có thể đi lại sau một ngày, xuất viện sau hai ngày. Người bệnh được hướng dẫn chế độ ăn uống và tập luyện, ưu tiên thức ăn lỏng, mềm trong tuần đầu. Bổ sung đầy đủ thực phẩm giàu protein và vitamin tổng hợp để tránh thiếu hụt dinh dưỡng.

Sau hai tuần, ông Min giảm gần 15 kg và giảm 40 kg sau gần 4 tháng. Tái khám gần đây, các chỉ số sức khỏe cải thiện đáng kể, ông không còn ngủ ngáy, lượng mỡ trong gan về mức độ một. Ông Min đặt mục tiêu giảm 50-60 kg trong vòng một năm. Để đạt được số cân nặng này, ông cần tuân thủ chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với vận động.

Từ trái sang, ông Min sau một ngày mổ, sau 10 tuần, sau 14 tuần. Ảnh: Bệnh viện và bệnh nhân cung cấp

Theo bác sĩ Hùng, phẫu thuật có chỉ định rõ ràng chứ không là giải pháp sau cùng như trước đây. Song song đó, người bệnh cần tuân thủ chế độ ăn, tập luyện để giảm cân hiệu quả và bền vững.

Phẫu thuật giảm cân được chỉ định cho người có BMI từ 35 trở lên hoặc người có BMI 30 và kèm ít nhất một bệnh khác như huyết áp cao, đái tháo đường, ngưng thở khi ngủ, cholesterol cao, xương khớp... Phẫu thuật SADI-S thường áp dụng cho bệnh nhân siêu béo phì (BMI hơn 45) hoặc BMI thấp hơn kèm các bệnh lý rối loạn chuyển hóa nặng; tái cân nặng sau mổ thu hẹp dạ dày.

Quyên Phan