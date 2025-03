Giảm 17 kg sau 10 tháng

TP HCMChị Nhung, 32 tuổi, nặng 84 kg, sau 10 tháng điều trị béo phì giảm 17 kg và ngủ ngon hơn.

Lúc đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, chị Nhung có chỉ số BMI 30.1 (kg/m2), béo phì độ hai. Chị tăng cân sau sinh con, ngủ ngáy và không ngon giấc.

Ngày 13/3, thạc sĩ, bác sĩ Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, cho biết chị Nhung mắc hội chứng ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Đặc trưng của bệnh này là các cơn ngưng thở, giảm thở trên 10 giây dẫn đến tỉnh giấc đột ngột, có thể kèm theo giảm oxy máu và tiếng ngáy to, gián đoạn giấc ngủ. Thay vì thức dậy trong trạng thái khỏe khoắn, người bệnh thường đau đầu, mệt mỏi, buồn ngủ vào ban ngày, khó tập trung trong công việc. Ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn có thể làm tăng nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường, suy giảm trí nhớ, trầm cảm, tăng nguy cơ gây bệnh tim mạch.

"Tình trạng ngưng thở khi ngủ của chị Nhung khá nghiêm trọng, hệ quả của béo phì", bác sĩ Trâm nói, thêm rằng người bệnh cần giảm cân để tránh biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Quỳnh Trâm tư vấn cho chị Nhung. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chị Nhung thường xuyên thức khuya để làm việc, đi công tác, ăn uống thất thường, ít có thời gian tập thể dục. Do đó, bác sĩ Trâm lên phác đồ điều trị cá thể hóa, kết hợp dùng thuốc vừa điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp với sở thích cho người bệnh.

Chị không phải kiêng khem ăn uống, một tuần sau cảm giác ăn nhanh no, không còn thèm ăn như trước. Tháng đầu tiên chị giảm 2 kg, sau 10 tháng giảm 17 kg.

Tiến sĩ, bác sĩ Lâm Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì, cho biết bệnh béo phì không phải chỉ do chế độ dinh dưỡng, vận động mà còn do gene di truyền, mắc các bệnh nội tiết... Nhiều người thừa cân, béo phì từng thất bại trong điều trị do chưa xác định đúng nguyên nhân. Nhiều người béo phì vừa do mắc các bệnh nội tiết vừa do di truyền, áp dụng các phương pháp giảm cân nhưng không thành công. Bác sĩ hiểu rõ tâm lý, cuộc sống, lịch sinh hoạt làm việc, nguy cơ bệnh, nguyên nhân, bệnh nền đi kèm... để có giải pháp điều trị hợp lý, tăng hiệu quả cho người bệnh.

Đức Hạnh