Gia tăng bệnh nhân mắc sa sút trí tuệ

Các nghiên cứu tại Mỹ ghi nhận chẩn đoán người mắc chứng sa sút trí tuệ tăng vọt trong vòng 20 năm qua.

Một nhóm nghiên cứu của Đại học Michigan (Mỹ) gần đây đã thực hiện một nghiên cứu liên quan đến sự gia tăng của chứng sa sút trí tuệ, một loại bệnh gây mất trí nhớ, ảnh hưởng đến suy nghĩ và cách hành xử của chủ thể. Nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Diễn đàn Y tế của Hiệp hội Y khoa Mỹ (JAMA Health Forum).

Nhóm nghiên cứu thu thập dữ liệu của 3,5 triệu người trên 67 tuổi đã qua đời trong khoảng thời gian từ năm 2004-2017. Nghiên cứu nhận thấy những trường hợp tử vong do sa sút trí tuệ tăng cao hơn trước.

Người cao tuổi dễ mắc sa sút trí tuệ. Ảnh: Shutterstock

Căn cứ vào phương pháp hóa đơn thanh toán cuối đời và hồ sơ y tế của những bệnh nhân qua đời, các nhà nghiên cứu ghi nhận năm 2004, khoảng 35% các yêu cầu bồi thường cuối đời liên quan đến ít nhất một triệu chứng của bệnh sa sút trí tuệ. Tuy nhiên, năm 2017, tỷ lệ đó đã tăng lên hơn 47%.

Bên cạnh đó, từ các hóa đơn mà nhà cung cấp nộp cho đơn vị bảo hiểm, các nhà nghiên cứu quan sát số liệu trong thời gian 2 năm trước khi bệnh nhân qua đời. Họ thấy rằng số bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc sa sút trí tuệ trước khi qua đời tăng cao. So với 20 năm trước, tỷ lệ này tăng lên khoảng 36%. Tức những người này khi phát hiện ra bệnh đã tự chăm sóc tại nhà cho đến lúc qua đời.



Trước đó, vào tháng 9/2021, Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết, hơn 55 triệu người trên thế giới đang chung sống với chứng sa sút trí tuệ. Với sự già hóa dân số, người mắc bệnh dự kiến sẽ tăng lên 78 triệu người vào năm 2030 và 139 triệu người vào năm 2050.

Cùng thời điểm với việc ghi nhận tỷ lệ mắc sa sút trí tuệ ở người qua đời, các nhà nghiên cứu Đại học Michigan cũng theo dõi kết quả từ kế hoạch Quốc gia về Giải quyết Bệnh Alzheimer đã được khởi xướng vào năm 2020. Kế hoạch nhằm thúc đẩy những cải tiến trong việc chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân Alzheimer. Kết quả sau hơn một năm, số người chết trong ICU hoặc giường bệnh cũng như những người sử dụng ống truyền thức ăn đã giảm đáng kể.

Theo giáo sư y khoa Julie Bynum (tác giả chính của nghiên cứu) cho biết, ghi nhận lượng bệnh nhân tử vong do sa sút trí tuệ tăng cao cùng với hiệu quả chăm sóc bệnh nhân sa sút trí tuệ cuối đời, các nhà nghiên cứu nhận thấy, nhiệm vụ của những người làm y tế còn rất nhiều.

"Chúng tôi phải giải quyết các sở thích chăm sóc cuối đời một cách chủ động. Người dân phải thay đổi được suy nghĩ rằng nơi chăm sóc sa sút trí tuệ tốt nhất là ở bệnh viện thay vì ở nhà với gia đình. Đồng thời giúp người dân quan tâm nhiều hơn đến các triệu chứng sớm của sa sút trí tuệ để nhận được chế độ y tế tốt nhất", giáo sư Julie Bynum nói.

Anh Chi (Theo Reuters, Eat This, Not That)