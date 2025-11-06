Gầy vẫn bị rối loạn mỡ máu

Hà NộiChị Hà, 36 tuổi, cao 1,55 m nặng 48 kg nhưng vòng eo 80 cm, mỡ nội tạng cao, bác sĩ chẩn đoán rối loạn mỡ máu.

ThS.BS Nguyễn Tuấn Long, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chỉ số BMI ở mức bình thường (18,5-22,9) nhưng chị Hà thuộc nhóm béo phì tiềm ẩn, vòng eo vượt ngưỡng an toàn, tức trên 80 cm với nữ và 90 cm với nam. Đặc điểm nhận biết là tay chân nhỏ, bụng tích mỡ, da vùng bụng mềm, nhão. Chỉ số triglyceride của bệnh nhân tăng cảnh báo mỡ máu cao, nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

"Chỉ số BMI đạt chuẩn không đồng nghĩa cơ thể khỏe mạnh, không có nguy cơ bệnh tim mạch", bác sĩ Long giải thích. Nhiều người thân hình mảnh khảnh nhưng tích mỡ nội tạng nhiều ở vùng bụng.

Khác với lớp mỡ dưới da, mỡ nội tạng không dễ nhìn thấy bởi chúng bao quanh gan, tụy, ruột và các cơ quan bên trong ổ bụng. Tình trạng này khiến cholesterol xấu (LDL) tăng, cholesterol tốt (HDL) giảm, dẫn đến xơ vữa động mạch, cản trở lưu thông máu. Về lâu dài, người có nhiều mỡ nội tạng phải đối mặt với nguy cơ tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Bác sĩ Long khám và tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nguyên nhân tích tụ mỡ nội tạng do chế độ ăn nhiều tinh bột tinh chế, đường, rượu bia. Ngủ ít gây rối loạn hormone điều chỉnh cảm giác đói no, khiến thèm ăn và dễ tích mỡ bụng. Lối sống ít vận động, ngồi nhiều làm giảm trao đổi chất, giảm khối cơ và tăng tích mỡ nội tạng. Căng thẳng kéo dài làm tăng cortisol - hormone giữ mỡ vùng bụng. Ngoài ra, yếu tố di truyền và rối loạn nội tiết cũng là yếu tố thúc đẩy béo bụng.

Bác sĩ Long khuyên chị Hà điều chỉnh lối sống, giảm tinh bột tinh chế, chất béo bão hòa, tăng cường rau xanh, chất xơ, đạm thực vật. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày bằng hình thức phù hợp như đi bộ nhanh, đạp xe, kết hợp các bài tăng cơ và cardio nhẹ. Kiểm soát căng thẳng và duy trì giấc ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày đóng vai trò quan trọng, giúp cân bằng nội tiết, hạn chế tích mỡ.

Mỗi người nên đo vòng eo định kỳ và kiểm tra thành phần cơ thể bằng InBody, biết được mỡ nội tạng, phòng bệnh tim mạch

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi