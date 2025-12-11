Gãy 4 xương sườn sau tai nạn giao thông

TP HCMBà Hoa, 72 tuổi, bị tai nạn giao thông gãy 4 xương sườn, di lệch gây đau ngực, khó thở, bác sĩ phẫu thuật nẹp vít cố định.

Bà Hoa cấp cứu tại một cơ sở y tế, chụp X-quang ngực ghi nhận gãy 4 xương sườn trái. Về nhà, bà đau ngực kèm khó thở lúc hít sâu, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

ThS.BS.CKI Phạm Ngọc Minh Thủy, khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, cho biết bệnh nhân không đáp ứng thuốc giảm đau do gãy di lệch nhiều xương sườn, tổn thương dây thần kinh liên sườn. Bà đau nhiều cản trở hoạt động hô hấp có thể gây ứ đọng đàm nhớt, khó khạc đàm.

Bà Hoa đang uống thuốc kháng kết tập tiểu cầu, có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, nhồi máu não. Bác sĩ điều trị nội khoa tích cực cho bà nhằm ổn định những chỉ số này trước khi phẫu thuật, chỉ định ngưng thuốc kháng kết tập tiểu cầu để giảm nguy cơ biến chứng chảy máu trong và sau mổ.

Trước phẫu thuật, bác sĩ chụp cắt lớp vi tính đa lát cắt (MSCT) lồng ngực để dựng hình khung xương lồng ngực, xác định chính xác vị trí gãy, mức độ di lệch, lên kế hoạch phẫu thuật phù hợp.

Êkíp phẫu thuật cố định xương sườn cho bệnh nhân. Ảnh: Minh Huyền

ThS.BS Nguyễn Hồng Vinh, khoa Ngoại Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, cùng êkíp mở một đường mổ khoảng 7 cm ngay trên vị trí gãy, ghi nhận xương sườn 4, 5, 6 gãy chồng ngắn (hai đầu của xương gãy co kéo, chồng lên nhau), mất vững. Êkíp đưa các mảnh xương gãy về đúng vị trí giải phẫu, chọn nẹp phù hợp với kích thước, độ cong của xương sườn, bắt vít cố định nẹp vào xương. Ghi nhận xương sườn số 7 gãy di lệch ít, không cần can thiệp cố định. Sau đó, bác sĩ kiểm tra nẹp không di lệch, không chảy máu, phổi nở tốt.

Sau mổ, bà Hoa tiếp tục dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu, không còn đau ngực khi hít sâu, tự sinh hoạt nhẹ nhàng, tập vật lý trị liệu hô hấp. Sức khỏe ổn định, bà xuất viện sau 3 ngày.

Bác sĩ Vinh kiểm tra sức khỏe bà Hoa trước khi xuất viện. Ảnh: Ngọc Châu

Phương pháp điều trị gãy xương sườn phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của tổn thương. Trường hợp hay gặp nhất là xương bị nứt, di lệch ít, không làm tổn thương tim phổi. Người bệnh được điều trị bảo tồn bằng thuốc, chế độ tập luyện, dinh dưỡng, không cần phẫu thuật.

Nếu gãy nhiều xương, di lệch nhiều khiến bệnh nhân đau đớn, không đáp ứng thuốc giảm đau hoặc mảng sườn di động, nguy cơ tổn thương tim, phổi, mạch máu... cần phẫu thuật cố định xương.

Sơ cứu ban đầu là bước quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả điều trị gãy xương sườn. Bác sĩ Thủy hướng dẫn sơ cứu nạn nhân tai nạn giao thông: gọi cấp cứu ngay khi phát hiện tai nạn, giữ cổ nạn nhân luôn thẳng với trục cơ thể, không di chuyển bằng xe máy, cầm máu bằng khăn hoặc vải sạch nếu có chảy máu, trò chuyện và trấn an người bệnh.

Người bị chấn thương ngực do lực tác động bên ngoài, nếu có biểu hiện đau nhói ngay vị trí va chạm, đau khi hít thở sâu, đau tăng nhiều hơn khi xoay tư thế... nên đi khám tại bệnh viện để điều trị kịp thời.

Ngọc Châu