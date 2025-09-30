Gãy 3 xương sườn, tràn máu màng phổi sau cú ngã

Hà NộiAnh Tiếp, 40 tuổi, chơi bóng đá ngã đập ngực gãy xương sườn, tràn khí và máu màng phổi.

Sau chấn thương, anh đau dữ dội ở vùng ngực phải, khó thở, cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy tràn máu và khí màng phổi phải, gãy ba xương sườn (số 7, 8, 9), trong đó một mảnh xương gãy số 9 di lệch, đâm xuyên vào nhu mô phổi. Vùng thành ngực phải xuất hiện khí bất thường ngay sát các xương sườn gãy.

ThS.BS Đỗ Trung Dũng, khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực, đánh giá bệnh nhân tổn thương sâu. Xương sườn gãy, mảnh xương sắc nhọn đâm vào nhu mô phổi, làm khí và máu thoát ra, tích tụ trong khoang màng phổi. Khi lượng khí và máu tăng dần, phổi bị chèn ép không thể nở bình thường, gây suy hô hấp. Nếu không xử trí kịp thời, tình trạng này tiến triển thành tràn khí màng phổi áp lực, ép tim và mạch máu lớn, làm tụt huyết áp, sốc, bệnh nhân có thể tử vong.

Êkíp phẫu thuật dẫn lưu màng phổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Các bác sĩ phẫu thuật dẫn lưu màng phổi, nhanh chóng giải phóng khí và máu đang chèn ép phổi, đồng thời lấy bỏ các cục máu đông. Khoang màng phổi được bơm rửa sạch nhằm ngăn ngừa nhiễm trùng, hỗ trợ phổi hồi phục.

Sau mổ, anh Tiếp qua cơn nguy kịch, hô hấp dần ổn định. Ống dẫn lưu được duy trì một thời gian để theo dõi, ngăn ngừa khí, máu tái tích tụ. Bác sĩ kê thuốc giảm đau, hướng dẫn anh tập thở sâu, vận động nhẹ nhàng để phổi phục hồi và phòng ngừa viêm phổi. Sau 5 ngày, anh Tiếp hết đau ngực, khó thở và được xuất viện.

Xương sườn gãy thường tự liền trong 6-8 tuần. Thời gian này, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, tập hít thở để phổi nở tốt, tránh lao động nặng. Khi phổi ổn định, xương sườn liền tốt, anh Tiếp có thể trở lại sân cỏ, song nên tập luyện từ cường độ nhẹ và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Bệnh nhân Tiếp tái khám sau xuất viện cho các kết quả hồi phục tốt. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương ngực do thể thao. Nguyên nhân thường do va chạm mạnh, ngã hoặc bóng đập trực tiếp vào ngực... có thể dẫn đến các tổn thương gãy xương sườn, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập phổi, biến chứng suy hô hấp cấp, rối loạn tuần hoàn.

Trước khi tập luyện hay thi đấu thể thao, bác sĩ Dũng khuyến cáo người chơi cần khởi động kỹ. Trong quá trình vận động, cần tuân thủ nguyên tắc an toàn, sử dụng bảo hộ phù hợp và tránh va chạm mạnh. Sau tai nạn, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, ho ra máu, chóng mặt... phải đến cơ sở y tế sớm.

Ly Nguyễn